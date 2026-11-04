Fondsriese kauft beim heissesten SMI-Goldmedaillenanwärter kräftig Aktien zu

Gemäss Berechnungen von J.P. Morgan mussten sich indexorientierte Anleger im Zuge der Aufnahme in den SMI zwar für umgerechnet 662 Millionen Franken Aktien von Galderma sowie für 605 Millionen Franken solche von Sandoz anlachen. Unter Berücksichtigung der Folgen des Ausscheidens der beiden Unternehmen aus dem SMIM sowie aus dem SPI Extra dürfte es unter dem Strich jedoch zu Nettoverkäufen im Umfang von 250 Millionen Franken respektive 231 Millionen Franken gekommen sein. In den Handelsräumen der UBS war damals von Nettoverkäufen von 235 Millionen Franken bei Galderma und von 218 Millionen Franken bei Sandoz die Rede, was den Berechnungen von J.P. Morgan sehr nahe kommt.