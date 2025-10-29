Ist die Aktie dieses «Fallen Angel» für Substanzinvestoren nun ein Kauf?

Dass die Aktien der SIG Group nach dem Taucher auf unter 8 Franken zuletzt Boden gutmachen konnten, dürfte übrigens Deckungskäufen aus dem Lager der vorwiegend ausländischen Leerverkäufer geschuldet sein. Will man Schätzungen aus hiesigen Börsenkreisen Glauben schenken, dann wetteten Leerverkäufer beim Verpackungsmaschinenhersteller bis vor wenigen Wochen noch mit gut fünf Prozent aller ausstehenden Aktien auf rückläufige Kurse. Nun ist sich diese Anlegerspezies im Hinblick auf den anstehenden Investorentag ihrer Sache wohl doch nicht mehr ganz so sicher...