Kaufempfehlung: Londoner Analyst verpasst SMI-Aufsteiger ein rekordhohes Kursziel

Eine neue Woche – ein neuer Kursziel-Rekord für die Aktien von Sandoz. Der für Jefferies tätige Pharmaanalyst James Vane-Tempest will es wissen und erhöht sein Kursziel für die Valoren des Herstellers von Nachahmermedikamenten mit Blick auf den diesjährigen Investorentag auf 93 (zuvor 82) Franken. Damit stellt der Jefferies-Analyst den bisherigen Kursziel-Rekord seines Berufskollegen Fabian Wenner von der Bank Julius Bär von letzter Woche in den Schatten. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass er an seiner Kaufempfehlung von Mitte Februar festhält.