Ihres Erachtens besteht bei den hiesigen Aktienkursen noch immer viel Luft nach oben. Sie begründen diese Einschätzung einerseits mit nachlassenden Ängsten vor den negativen Folgen der Dollar-Schwäche, andererseits aber auch mit der Einigung Berns im Handelsstreit mit Washington. Ausserdem rechnen sie in den kommenden Wochen und Monaten mit einer steigenden Risikoprämie bei Aktien. Dank den Schwergewichten aus den Wirtschaftszweigen Nahrungsmittel und Pharma schneidet der Schweizer Aktienmarkt in solchen Phasen für gewöhnlich überdurchschnittlich gut ab. Während die Strategen den breit gefassten Stoxx Europe 600 Index bis Ende 2026 um bis zu acht Prozent fallen sehen, trauen sie Aktien aus der Schweiz daher eine bessere Jahresbilanz zu.