Macht ein bekannter Fondsanbieter bei Schweizer Nebenwerten Kasse?

Es ist – nicht nur gefühlt – die erste Kurszielerhöhung für die Aktien von Nestlé seit Monaten. Neugierig, wie ich bin, habe ich mich mal eben kurz schlau gemacht: Die letzte Anpassung unter positiven Vorzeichen geht auf Ende April zurück. Damals hob die Londoner Analystin Sarah Simon von Morgan Stanley ihr Kursziel von 72 auf 74 Franken an. Zuversicht sieht anders aus. Simon ist denn auch die einzige Vertreterin ihrer Berufsgruppe, die eine Verkaufsempfehlung für das Schwergewicht aus dem Swiss Market Index (SMI) ausstehend hat.