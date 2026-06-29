Macht ein bekannter Fondsanbieter bei Schweizer Nebenwerten Kasse?

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Beinahe täglich gehen bei der Schweizer Börse SIX Meldungen über Beteiligungserhöhungen oder -reduktionen ein. Allerdings liegt diesen Meldungen nur selten auch tatsächlich ein Kauf oder Verkauf von Aktien zugrunde.
Umso mehr werfen am heutigen Montag in hiesigen Börsenkreisen gleich vier Beteiligungsveränderungen hohe Wellen – zumal bei allen vieren der Fondsanbieter Swisscanto seine Finger im Spiel hat. Wie aus den Meldungen hervorgeht, hat sich die Fondstochter der Zürcher Kantonalbank sowohl beim Bodenspezialisten Forbo, als auch beim Tiefbaugiganten Implenia sowie bei der Genfer Bankensoftware-Schmiede Temenos von Aktien getrennt. Und auch beim Verpackungsmaschinenhersteller SIG muss sich Swisscanto als Verkäuferin zu erkennen geben, nachdem bei sämtlichen dieser Unternehmen der meldepflichtige Schwellenwert von drei Prozent unterschritten wurde.
Zuvor hatten insbesondere die Aktien von Implenia und SIG einen guten Lauf. Anders verhält es sich bei den Valoren von Forbo und Temenos. Insbesondere letztere verharren hartnäckig in unmittelbarer Nähe zu den diesjährigen Tiefstkursen. Diese Kursflaute ist weniger firmenspezifischen Gründen geschuldet, sondern vielmehr der Angst vor negativen Folgen der Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz für die Softwareindustrie als Ganzes. Bei Forbo drückt hingegen die eher verhaltene Baukonjunktur auf die Aktienkursentwicklung.
Kürzlich hatte die Fondstochter der Zürcher Kantonalbank bereits ihre Beteiligung am Pharmazulieferer Siegfried auf unter drei Prozent ausgedünnt. Trotz der eigentlich guten Nachrichtenlage findet sich auch das Vorzeigeunternehmen aus Zofingen an der Börse in einem Stimmungstief wieder.
So wie die Beteiligungsreduktionen zeitlich daherkommen, gehe ich davon aus, dass die Fondsmanager von Swisscanto im Bereich der Schweizer Nebenwerte ihre Aktienbestände neu ausrichten. Selber bin ich nun neugierig, ob in den nächsten Tagen weitere Beteiligungsmeldungen – eventuell sogar solche über Zukäufe – bei der SIX eingehen werden. Eine gewisse Signalwirkung lässt sich jedenfalls nicht von der Hand weisen.
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Schon in wenigen Tagen läuten der Auftragsfertiger Barry Callebaut und der Spezialitätenchemiehersteller Ems-Chemie hierzulande die Quartalsberichterstattung ein. Anders als die Aktionärinnen und Aktionäre dieser beiden Unternehmen müssen sich jene von Nestlé noch in Geduld üben. Der Nahrungsmittelmulti aus Vevey legt seinen Zahlenkranz nämlich erst am frühen Morgen des 23. Juli vor.
Doch selbst das hält den für Jefferies tätigen Analysten David Hayes nicht davon ab, seine Schätzungen mit Blick auf die anstehende Ergebnisveröffentlichung zu überarbeiten. Auf Jahresbasis berechnet, geht er für das zweite Quartal von einem organischen Umsatzwachstum von 3,4 Prozent aus. Das wiederum deckt sich mit den Annahmen seiner Berufskollegen bei anderen Banken und entspricht in etwa der «Reisehöhe» des Vorquartals.
Was die Entwicklung der Absatzvolumen betrifft, rechnet der Analyst mit einer Wachstumsbeschleunigung von knapp einem Prozent im ersten Quartal auf 1,9 Prozent. Darauf abgestützt erhöht er sein Kursziel auf 84 (zuvor 80) Franken. Am «Hold» lautenden Anlageurteil ändert sich vorerst nichts.
Es ist – nicht nur gefühlt – die erste Kurszielerhöhung für die Aktien von Nestlé seit Monaten. Neugierig, wie ich bin, habe ich mich mal eben kurz schlau gemacht: Die letzte Anpassung unter positiven Vorzeichen geht auf Ende April zurück. Damals hob die Londoner Analystin Sarah Simon von Morgan Stanley ihr Kursziel von 72 auf 74 Franken an. Zuversicht sieht anders aus. Simon ist denn auch die einzige Vertreterin ihrer Berufsgruppe, die eine Verkaufsempfehlung für das Schwergewicht aus dem Swiss Market Index (SMI) ausstehend hat.
Dreimal in Folge wusste der Nahrungsmittelmulti unter seinem neuen Firmenchef Philipp Navratil mit den Quartalszahlen nun schon positiv zu überraschen. Ebenfalls dreimal wurden die Aktien von der Börse mit einem satten Tagesgewinn belohnt – wobei diese Kursgewinne in den darauffolgenden Tagen jeweils wieder verlorengingen.
Bleibt mir nichts weiter übrig, als zu hoffen, dass die Valoren irgendwann aus diesem Verhaltensmuster ausbrechen und die Kursgewinne halten können. Den nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionärinnen und Aktionären wäre dies genauso gegönnt wie auch dem Firmenchef.
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