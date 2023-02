Auch von einem Rückzug amerikanischer Grossinvestoren aus dem defensiven Schweizer Aktienmarkt in Richtung Frankfurt und Paris ist zu hören, was sowohl das deutlich bessere Abschneiden der dortigen Indizes als auch die zu beobachtende Belebung der hiesigen Handelsumsätze erklären würde. Die jüngsten Beteiligungsmeldungen an die SIX Swiss Exchange scheint diesen Stimmen übrigens ebenfalls Recht geben zu wollen. So berichtete ich doch schon vor Wochenfrist davon, dass sich mit der Capital Group ein bekannter Fondsriese aus SMI-Aktien zurückziehe. Damit stehen die Amerikaner womöglich nicht alleine da.