Berger nennt gleich vier mögliche Gründe für den Kurszerfall der letzten Wochen und Monate. Es sind dies die Dollar-Schwäche, Sorgen um die hohen Mittelfristziele des Unternehmens, gewisse Bewertungsabschläge im Beteiligungsportfolio sowie das anspruchsvolle Marktumfeld in Bezug auf Zinsen, Konjunktur und Umfeld für Börsengänge. Er macht kein Geheimnis daraus, dass der Kurszerfall für ihn zu weit geht. Mit Blick auf die rückläufige Zinsentwicklung und die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Blackrock sieht der Analyst wieder Raum für höhere Notierungen.