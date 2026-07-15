Neue Kaufempfehlung für die Aktien eines früheren Börsenüberfliegers

Ziemlich genau eine Woche ist es her, dass die Berenberg Bank in einer nicht weniger als 43 Seiten starken Unternehmensstudie die Erstabdeckung der Aktien von Kuros Biosciences mit «Buy» und einem Kursziel von 32 Franken aufnahm. In hiesigen Börsenkreisen sorgte damals insbesondere die Aussage des Studienautors für Gesprächsstoff, wonach er bis in drei Jahren sogar Kurse von bis zu 55 Franken für möglich halte. Denn das entspräche aus heutiger Sicht nahezu einer Verdreifachung des Aktienkurses.