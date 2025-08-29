Eine Umstufungswelle bricht über den Schweizer Aktienmarkt herein

Die Zeche hierfür zahlen letztendlich die Gläubiger Washingtons – sei dies in Form eines Zerfalls des Dollars oder aber, weil sie nicht mehr länger angemessen für die Risiken entschädigt werden. Da frage ich mich doch, was es noch alles braucht, damit gerade die ausländischen Gläubiger endlich aufwachen. Man braucht angesichts des Zwillings-Defizits (Kombination aus Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit) keinen Abschluss in Volkswirtschaftslehre in der Tasche zu haben, um erahnen zu können, dass die Amerikaner seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse leben. Finanziert wird dieses Zwillings-Defizit bekanntlich aus dem Ausland. Wenn sich die jüngsten Vorstösse für Washington da mal bloss nicht als Bumerang erweisen...