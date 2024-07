Bleiben wir in New York: Kürzlich stolperte ich in einem Strategiepapier über folgende Aussage: Europa brauche den Vergleich mit den USA nicht zu scheuen. Denn was für die USA Technologiekonzerne wie Nvidia und Co sind, seien für Europa die Luxusgütergiganten – allen voran LVMH. Auch diese Aktien hätten sich in den letzten Jahren schliesslich im Kurs vervielfacht.