UBS London nennt erstmals ihre «heissesten» Aktienempfehlungen für die Schweiz

Ich selber hege gewisse Zweifel am Erfolg der Neuausrichtung auf das Nordamerika-Geschäft. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass der Stromzählerhersteller den amerikanischen Markt unter anderem vom mexikanischen Reynosa aus bedient – was der Trump-Regierung in Washington ein Dorn im Auge sein dürfte. Zudem ist man in einem Massenmarkt tätig, in welchem man sich gegen mächtige Rivalen wie etwa Honeywell oder General Electric durchsetzen muss.