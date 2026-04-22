US-Bank sieht Aktienkurse in Europa um 15 Prozent tauchen - mal wieder

Noch beeindruckender ist die jüngste Abfolge neuer Rekorde beim Nasdaq Composite Index. Bis und mit Freitag vergangener Woche wies das besagte Börsenbarometer an 13 aufeinanderfolgenden Handelstagen positive Vorzeichen auf. Für gewöhnlich ist die «Zahl 13» - sofern sie denn auf einen Freitag fällt – kein gutes Omen. Erhebungen der Deutschen Bank zufolge ist dies allerdings die längste Erfolgssträhne seit Anfang 1992 mit einem beachtlichen Plus von knapp 18 Prozent. In der mittlerweile 55-jährigen Geschichte des Nasdaq Composite Index gab es nur gerade bei drei anderen Gelegenheiten noch längere Erfolgssträhnen – nämlich 1985 (16 Tage), 1979 (19 Tage) und 1977 (15 Tage), wie die Ökonomen der deutschen Grossbank vorrechnen.