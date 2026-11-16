Verrückter Börsenmontag: Umstufungswelle sorgt bei vielen Aktien für Bewegung

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Gleich drei Umstufungen gehen auf das Konto der für Jefferies tätigen Analystin Glynis Johnson. In einer umfangreichen Studie über die europäischen Bauzulieferer mischt die Londoner Analystin bei ihren Branchenfavoriten die Karten neu.
Nicht länger in der Favoritenrolle wähnt sie Geberit. Johnson stuft die Aktien des Sanitärtechnikspezialisten von «Buy» auf «Hold» herunter und errechnet neuerdings noch ein Kursziel von 623 (zuvor 712) Franken. Es war dies bisher stets das höchste mir bekannte Kursziel für die Valoren. Man begründet diesen Schritt übrigens mit den sich eintrübenden Aussichten im wichtigen deutschen Wohnungsbau.
Das Unternehmen selbst stellt im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms über die zweite Handelslinie vorerst keine grösseren Geldkurse. Bisher gingen bloss 50 Titel um. Aber vielleicht ändert sich das im Laufe des Nachmittags ja noch.
Einem Tritt ans Schienbein von Firmenchef Jan Jenisch kommt die Herunterstufung der Amrize-Aktien von «Hold» auf «Underperform» bei einem Kursziel von 29,13 (zuvor 30,60) Franken gleich – zumal die Jefferies-Analystin jene des einstigen Mutterhauses Holcim von «Hold» auf «Buy» heraufstuft. Ausserdem verleiht sie ihrer neugewonnenen Zuversicht mit einer kräftigen Erhöhung des Kursziels auf 88,90 (zuvor 73,50) Franken Nachdruck.
Mit Blick auf das kommende Jahr befürchtet Johnson, dass sich die Erwartungen an Amrize als zu hoch erweisen könnten. Wenn man ihr Glauben schenken will, dann werden die Preiserhöhungen erst ab dem Frühsommer greifen. Über Erfolg oder Misserfolg werde deshalb die Akquisitionspolitik Jenischs entscheiden.
Ganz anders bei Holcim, wo die Analystin dank Preiserhöhungen und Ergänzungsübernahmen sogar Raum für ein zweistelliges Gewinnwachstum sieht. Das deutlich höhere Kursziel ist jedoch nicht zuletzt auch eine Folge tieferer Kapitalkosten. Es handelt sich also vorwiegend um technisch Bedingte Anpassungen im Bewertungsmodell.
Mit der Verkaufsempfehlung für die Amrize-Aktien ist die amerikanische Investmentbank in guter Gesellschaft. Auch andere Banken wie etwa die Royal Bank of Canada oder die Bank of America raten ihrer Anlagekundschaft aufgrund des widrigen Branchenumfelds dazu, einen grossen Bogen um die Valoren zu machen.
Amrize ist den Erwartungen seit der Abspaltung von Holcim vieles schuldig geblieben. Rückblickend rächt sich nicht zuletzt auch die fehlende geografische Breite und es zeigt sich, dass selbst ein überaus erfahrener Branchenkenner wie Jan Jenisch in einem solchen Umfeld keine Wunder vollbringen kann.
Gleich zwei Herunterstufungen treffen für die zuletzt starken Aktien von Ypsomed ein. Der für Research Partners tätige Analyst Urs Kunz erhöht sein Kursziel zwar auf 475 (zuvor 440) Franken, senkt das Anlageurteil gleichzeitig aber von «Kaufen» auf «Halten».
Auch die Londoner Berufskollegin Gian Nguyen bei der Citigroup hält die Valoren der Herstellerin von Injektions- und Selbstmedikationssystemen nach dem geradezu beeindruckenden Lauf der letzten Wochen für ausgereizt und geht von «Buy» auf «Neutral» zurück. Mit 450 (zuvor 425) Franken liegt das überarbeitete Kursziel nur unwesentlich über der bisherigen Prognose.
Ebenfalls einen guten Lauf hatten zuletzt die Aktien von Adecco und DSM-Firmenich. In einem Kommentar lässt Analyst Simon Van Oppen von Kepler Cheuvreux keine Zweifel daran, dass die Valoren von Adecco nach dem zahlenbedingten Kursfeuerwerk von letzter Woche weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Er rudert deshalb von «Hold» auf «Reduce» zurück und veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 23 (zuvor 21,30) Franken.
Für Van Oppen könnte sich die hohe Abhängigkeit des Stellenvermittlers vom französischen Markt mit Blick auf die hohe Staatsverschuldung und die politische Unsicherheit beim westlichen Nachbarn rächen. Ausserdem werde nun auch noch die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr anspruchsvoller, wie er zu bedenken gibt. Die Aktien geben zeitweise denn auch um mehr als drei Prozent nach.
Mit der grossen Kelle richtet heute Montag die Deutsche Bank an. Analystin Virginie Boucher-Ferte erachtet die Kursentwicklung bei DSM-Firmenich als ausgereizt und senkt ihr Anlageurteil bei einem überarbeiteten Kursziel von 112 (zuvor 110) Euro von «Buy» auf «Hold». Selbst die überzeugende Geschäftsentwicklung der vergangenen neun Monate hält die Analystin nicht von diesem Schritt ab.
Ihr Abteilungskollege Max Church setzt hingegen bei den Namenaktien von Lindt&Sprüngli den dicken Rotstift an und stuft diese von «Hold» auf «Sell» herunter. In Erwartung sich verändernder Kaufgewohnheiten streicht der Analyst sein Kursziel auf gerade noch 78'000 (zuvor 93'500) Franken zusammen. Nur die französische Investmentbank Oddo ist mit «Underperform» und einem Kursziel von 76'000 Franken sogar noch etwas pessimistischer.
Bezahlt gemacht hat sich die Kaufempfehlung des für Kepler Cheuvreux tätigen Analysten Tobias Lukesch für die Valoren der Luzerner Kantonalbank von Ende Juni. Nachdem das 135 Franken lautende Kursziel am Freitag leicht übertroffen wurde, geht er konsequenterweise von «Buy» auf «Hold» zurück.
Und dann wäre da noch die Herunterstufung der Aktien von Clariant von «Overweight» auf «Equal Weight» durch die Londoner Barclays-Analystin Katie Richards. Richards glaubt, dass die Volumenentwicklung in der europäische Chemieindustrie ihren Höhepunkt im vergangenen Quartal durchschritten haben könnte. Sie setzt deshalb auf defensiver ausgerichtete Rivalen wie etwa Wacker Chemie oder Solvay. Es ist also eine relative und keine absolute Empfehlung aus London.
Wenig überraschend, ziehen die vielen Umstufungen bei den betroffenen Aktien zu Wochenbeginn grössere Kursbewegungen nach sich. Für gewöhnlich legen sich die davon ausgehenden Wogen schon in wenigen Tagen wieder. Selber bin ich nun neugierig, ob nach der jüngsten Rekordjagd weitere Herunterstufungen eintreffen werden.
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