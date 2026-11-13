Nach starken Zahlen: Kantonalbank kassiert gleich bei zwei Aktien die Verkaufsempfehlung

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In den vergangenen Tagen konnte der Schweizer Aktienmarkt die Kursscharte vom letzten Freitag bereits wieder auswetzen. Dank Anschlusskäufen bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis stiess der Swiss Market Index (SMI) gestern Donnerstag schon kurz nach Börseneröffnung über das bisherige Rekordhoch aus der Vorwoche bei etwas mehr als 15'090 Punkten vor und setzte bei 15'200 Punkten eine nächste neue Bestmarke. Und auch der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) zeigte sich in Rekordlaune.
Nicht eben wenige [Grossinvestoren] sind bei diesen Pharmawerten sträflich unterinvestiert. Das Erfolgsrezept früherer Jahre, nämlich den Valoren von Roche und Novartis ein geringeres oder gar kein Gewicht im Aktienportefeuille einzuräumen und stattdessen auf solche von wachstumsstärkeren Unternehmen zu setzen, geht nicht mehr auf. Ganz im Gegenteil: Seit Januar 2025 kostet es im Vergleich zum hiesigen Gesamtmarkt viel Rendite. Mal schauen, ob künftig wieder vermehrt Gelder in Richtung der beiden Schwergewichte fliessen.
Auf dem falschen Fuss erwischte gestern Donnerstag auch Adecco den einen oder anderen Grossinvestor. Dem Stellenvermittler gelangen im dritten Quartal deutliche Fortschritte bei den Kosten. Mit 213 Millionen Euro übertraf der operative Quartalsgewinn (EBITA) denn auch die kühnsten Erwartungen. Durchschnittlich waren die Analysten sogar nur von einem operativen Gewinn in Höhe von 199 Millionen Euro ausgegangen.
Ebenfalls gut kam die tiefere Nettoverschuldung an. Und so überrascht es nicht, dass sich schon im Laufe des Morgens teils dramatische Szenen abspielten. Einige namhafte Leerverkäufer suchten den Ausgang und zündeten damit einen «Short-Squeeze». Zeitweise lagen die Aktien mehr als 15 Prozent im Plus. Wie einem Kommentar aus den Handelsräumen der UBS entnommen werden kann, spekulierten Leerverkäufer beim Stellenvermittler vor wenigen Tagen noch mit gut fünf Prozent aller ausstehenden Titel auf rückläufige Kurse. Mittlerweile dürften es weniger sein.
Auch die für die Basler Kantonalbank tätige Analystin Corina Hennig rudert nun zurück und stuft die Adecco-Aktien von «Untergewichten» auf «Marktgewichten» herauf. Nach dem zahlenbedingten Kursfeuerwerk vom gestrigen Donnerstagnachmittag mutet selbst ihr überarbeitetes Kursziel von 23 (zuvor 20) Franken eher konservativ an.
Zu einer noch deutlicheren Kurszielerhöhung sah sich ihr Abteilungskollege Elmar Sieber bei den Valoren von Sonova gezwungen. Auf die solide erste Jahreshälfte und die nach oben angepassten Finanzziele abgestützt veranschlagt er neuerdings ein Kursziel von 275 (zuvor 185) Franken. Gleichzeitig kehrt er von seiner «Untergewichten» lautenden Anlageempfehlung ab und geht auf «Marktgewichten» - wobei dieser Schritt nicht zuletzt auch dem kommerziellen Erfolg der neuen Technologieplattform «EON» geschuldet sein dürfte.
Wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf das momentane Tagesgeschäft hiesiger Unternehmen liefert mir ein Kommentar aus den Handelsräumen der Zürcher Kantonalbank. Darin berichten die Autoren von der diesjährigen Swiss Equity Conference. Während vier Tagen trafen mehr als 300 Investoren auf Vertreter von über 80 Publikumsgesellschaften aus der Schweiz von «A» wie ABB bis «Z» wie Zehnder.
Die anwesenden Unternehmen präsentierten sich den Teilnehmern in nicht weniger als vier Plenarsälen parallel zu einander. Nebst den rund 70 Firmenpräsentationen fanden mehr als 500 Einzeltreffen statt.
Überzeugend seien insbesondere Belimo, Tecan, die SFS Group, Burckhardt sowie die VAT Group gewesen. Sie alle hätten mit ihren Präsentationen punkten können. Eine gewisse Zurückhaltung sei hingegen bei Dätwyler, Kühne+Nagel sowie bei Forbo zu verspüren gewesen.
Für mich wenig überraschend drehte sich in den Präsentationen und den anschliessenden Fragerunden fast alles um die jeweilige Unternehmensstrategie sowie um den Einfluss der rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz auf das Tagesgeschäft.
Nicht klar ist, ob nicht auch der Auftritt von DocMorris an der Konferenz den hauseigenen Analysten Gian Marco Werro dazu anstachelte, die Aktien der Versandapotheke am Dienstag von «Marktgewichten» auf «Übergewichten» heraufzustufen.
Er begründet seine neu gewonnene Zuversicht mit dem gesunkenen Kapitalbedarf, dem anziehenden Wachstum im Geschäft mit elektronischen Medikamentenrezepten sowie mit der vielversprechenden Medi24-Übernahme. Darauf abgestützt veranschlagt der Analyst einen rechnerischen fairen Wert von 23 (zuvor 10,50) Franken.
Die Heraufstufung reichte aus, um den Kurs der DocMorris-Aktien an diesem Tag zeitweise um fast zehn Prozent steigen zu lassen. Mit 19,18 Franken kosteten die Valoren in der Spitze wieder so viel wie zuletzt vor ziemlich genau eineinhalb Jahren.
Das dürfte auch Grossaktionäre wie Beat Frischknecht oder den Sterling Strategic Value Fund freuen. Beide hatten sich bekanntlich zu deutlich tieferen Kursen bei der Versandapotheke eingekauft. Eigentlich müsste da die eine oder andere Kiste mit französischem Jahrgangswein bereits in Richtung des ZKB-Analysten unterwegs sein. Ob Werro ahnte, als er die Begründung für seine Heraufstufung schrieb, dass DocMorris keine 24 Stunden danach ihre diesjährigen Wachstumsziele in der Vorabinformation zum Investorentag anheben würde?
Kommen wir an dieser Stelle auf Sandoz zu sprechen. Diese Woche lud das Unternehmen ins slowenische Lendava. Dort eröffnete der Hersteller von Nachahmermedikamenten erst vor wenigen Wochen ein hochmodernes neues Werk mit Schwerpunkt Biosimilars. Teilnehmer äussern sich mir gegenüber nach ihrem Besuch zu tiefst beeindruckt, selbst wenn der Produktionsausbau gerade erst anläuft und es noch Jahre dauern dürfte, bis das Werk im geplanten Umfang zur Gesamtproduktion beiträgt.
Wie der ebenfalls für die Zürcher Kantonalbank tätige Analyst Urban Fritsche schreibt, unterstreicht das Werk in Slowenien die Ambitionen von Sandoz, im hochmargigen Geschäft mit Biosimilars zum Weltmarktführer aufsteigen zu wollen. Gleichzeitig liessen sich durch Verlagerung der Produktion unter das eigene Dach die Herstellkosten senken. Er preist die Aktien deshalb wie bis anhin mit «Übergewichten» und einem rechnerischen fairen Wert von 96 Franken an.
Da ist sein Berufskollege Charlie Haywood von der Bank of America um einiges zurückhaltender. Auch nach dem Besuch in Lendava stuft er die Valoren von Sandoz bloss mit «Neutral» und einem Kursziel von 87 Franken ein. Doch auch Haywood findet in einem Kommentar versöhnliche Worte. Er zeigt sich beruhigt, dass die Firmenlenker dem Vorstoss der deutschen Fresenius bei Biosimilars mit Gelassenheit entgegenschauen und die Eintrittsbarrieren als hoch erachten. Auch der Londoner Analyst begrüsst, dass Sandoz künftig vermehrt unter dem eigenen Dach produzieren will.
Für mich bleibt die Abspaltung der ehemaligen Novartis-Tochter von ihrem Basler Mutterhaus eine Erfolgsgeschichte, die am Schweizer Aktienmarkt ihresgleichen sucht. Allerdings sind die Aktien in den letzten Wochen und Monaten gut gelaufen. Eine Verschnaufpause erscheint daher eigentlich überfällig.
Einen nicht unwesentlichen Unterschied gibt es dennoch: Bei Galderma trennen sich die Top-Manager immer mal wieder von millionenschweren Aktienpaketen. Alleine seit Ende Oktober wurden der SIX Swiss Exchange Verkaufstransaktionen im Gesamtbetrag von fast 14 Millionen Franken gemeldet.
Zugegeben: Bisher wurden diese Titelverkäufe stets vollumfänglich absorbiert – dem geradezu beeindruckenden kommerziellen Erfolg mit dem Hautmittel Nemluvio sei Dank. Spätestens nach den starken Quartalsumsatzzahlen und der erneuten Erhöhung der diesjährigen Finanzziele erscheinen die guten Wachstumsperspektiven zusehends eingepreist. Kaum eine Bank, welche ihren Anlagekunden die Aktien des Börsenüberfliegers momentan nicht schmackhaft machen würde.
Was die millionenschweren Titelverkäufe aus der Chef-Etage anbetrifft, so sollte nicht vergessen gehen, dass der Krug bekanntlich zum Brunnen geht bis er bricht.
Nachdem die Unternehmensberichterstattung fürs dritte Quartal ihren Höhepunkt schon vergangene Woche durchschnitten hat, dürfte sich die Nachrichtenlage mit Blick auf die anstehende Woche deutlich beruhigen. In die Lücke springen unter anderem Zurich Insurance, Dormakaba oder SGS mit ihren Investorentagen. Mehr dazu am nächsten Freitag, wenn es wieder heisst: Die Börsenwoche im Schnelldurchlauf.
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