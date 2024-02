6000 Milliarden Dollar – so viel ist momentan in Geldmarktfonds parkiert. Da überrascht es mich nicht, wenn die Aktienstrategen angesichts dieses gigantischen Betrags ins Schwärmen geraten. Ihre Gleichung ist denkbar einfach: Fliesst in den kommenden Wochen und Monaten auch nur ein bescheidener Teil davon in Aktien, dürften die Kurse noch einmal kräftig steigen. So lautet zumindest die Hoffnung.