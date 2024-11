8. Wie investiere ich in Bitcoin und Kryptowährungen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in Bitcoin zu investieren. Einerseits können Anleger den Token direkt kaufen und in einem sogenannten Wallet speichern. Der einfachere Weg ist jedoch der Kauf eines Bitcoin-ETF. Diese legen das Geld eins zu eins in Bitcoin an. Der von Blackrock aufgelegte «iShares Bitcoin Trust ETF» hat das höchste Anlagevolumen. An der US-Börse sind insgesamt neun Bitcoin-ETF registriert. Die Übersicht von cash.ch finden Sie hier.