Zudem werde die Stimmung von den Sorgen über die jüngste Entwicklung in China getrübt. In den vergangenen Tagen ist es in dem Land wegen der strikten Massnahmen der Null-Covid-Politik zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten bis in die Nacht zum Montag an. "Abgesehen von möglichen Unruhen könnte damit auch die Lieferkettenproblematik wieder hochkochen", sagt ein Händler. Zudem fehlten andere Impulse, die noch Anschlusskäufe auslösen könnten. Im Laufe der Woche stehen allerdings Inflationszahlen aus Deutschland (Dienstag) der EU (Mittwoch), der Schweiz (Donnerstag) und mit dem PCE-Deflator (Donnerstag) auch aus den USA auf der Agenda. Ausserdem wird der US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Dies zügle den Risikoappetit der Anleger noch zusätzlich, meint der Händler.