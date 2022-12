"Statt überhitzt mit fallenden Kursen die Hoffnung auf ein besseres Aktienjahr 2023 in den ersten Tagen des Jahres schon wieder zu begraben, ist nach der Abkühlung nun wieder Luft nach oben." Nach der vergangenen Woche sei zudem auch der geldpolitische Kurs der grossen Notenbanken geklärt. "Offen ist weiterhin die Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaften und damit auch der Weltwirtschaft im kommenden Jahr." Ein Unsicherheitsfaktor sei China. Das Land verabschiede sich so plötzlich von seiner Null-Covid-Politik, dass das Virus jetzt Überhand nehme und Experten vor mehr als zwei Millionen Todesfällen in den kommenden Monaten warnten.