Der Schweizer Aktienmarkt hat eine wenig bewegte Sitzung am Freitag leicht im Plus beendet. Bereits zu Handelsbeginn legte der SMI leicht zu und bewegte sich danach den ganzen Tag in einer engen Bandbreite von weniger als 50 Punkten. Nach dem fulminanten Jahresstart sei die Luft seit ein paar Tagen nun einfach ziemlich draussen und das habe man auch heute gespürt, hiess es im Markt. "Die Realität hat die Märkte in dieser Woche wieder eingeholt", formulierte es ein Händler.