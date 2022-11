Die Stimmung am Handelstrag war laut einem Marktteilnehmer eher gedämpft. Durch vermehrte Unruhen wegen Chinas Zero-Covid-Politik und der Fragezeichen im Hinblick auf weitere Corona-Massnahmen in Volksrepublik seien die Märkte verunsichert, sagte er. Zudem wurden von Händlern die fehlenden Impulse nach dem Ende der Berichtssaison herangeführt. Erst im Laufe der Wochen könnte wieder etwas mehr Bewegung in die Märkte kommen. So werden Inflationszahlen aus Deutschland, der EU und auch der Schweiz erwartet und in der zweiten Wochenhälfte folgen zahlreiche Einkaufsmanager-Indizes von europäischen Staaten.