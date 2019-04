Bewegtes Wochenende angesagt - viel Politik an allen Fronten bremst Börsenlust!

USA/China – «Die Chinesen geben Gas und wollen – endlich – einen Abschluss» meldet das Pressekorps aus Washington. Präsident Xi Jinping schriebe Präsident Trump einen Brief mit der Aufforderung, die Verhandlungen zu einem raschen Abschluss zu bringen!

Brexit – neues Referendum im Gespräch. Unterhaus-Debatten werden kämpferisch, Zeit drängt!

Sonova – UBS erhöht Kursziel stark auf 217 (190) kaufen. Erhöht bankeigene Gewinnschätzungen um 9pc, neue Hörgeräte Marvell Verkaufsrennner.

Autoneum – Kepler Cheuvreux senkt auf 120 (127) reduzieren!

Novartis – Deutsche Bank geht auf 85 (93) halten. Alcon-Spinnoff am Dienstag bereits berücksichtigt.

Adecco – Barclays Kursziel 64 (62) übergewichten.

Temenos – Credit Suisse 143 (135) neutral.

Bâloise – Goldman Sachs erhöht auf 155 (148) neutral.

Swiss Re – Goldman Sachs wiederholt Kaufen mit Kursziel 110.

Straumann – HSBC 925 (910) kaufen!

Nestlé – Merrill Lynch startet Abdeckung wieder mit kaufen (unverändert) und Kursziel 111 (100). Sieht starkes Gewinnwachstum!

Ems Chemie – 1.Q: Umsatz CHF 604 (595), ein Plus von 1,5pc. In lokalen Währungen plus 2,9pc. «Die weltweite Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern verschlechterte sich vor allem in China und in Europa deutlich und die Autoindustrie verzeichnete erhebliche Rückgänge.» Fürs laufende Jahr erwartet EMS unverändert einen Nettoumsatz du ein Betriebsergebnis (EBIT) mindestens auf Vorjahresniveau!

Bitcoin – 4961 (5534/4857).

Ferner Osten –Tokio plus 0,4pc, Hongkong und China-Märkte geschlossen, Feiertag, Seoul plus 0,1pc, Sydney minus 0,8pc, Singapur plus 0,2pc, Dollar 0.9999! Euro 1.1212, CNY 6.7079! Gold 1288, Silber 15.13, Erdöl 69.22.

Vorbörse – Zurich und Geberit ex Dividende, drücken SMI: sonst gehalten bis freundlich, Wochenend-Bedenken. Ems freundlich plus 2,2pc, Zürich minus 4,8pc, Nestlé plus 0,6pc.

Tendenz – Footsie plus 4 Punkte, DAX plus 5 Punkte, CAC plus 6 Punkte, SMI plus 16 Punkte, Dow Jones Futures plus 38 Punkte.