Erholungsrallye - jetzt braucht es die zweite Hand!

Wall Street – war tiefst minus 589 Punkte, danach ein sehr starkes, technisches Erholungs-Rallye. Heute vorerst gedämpfte Zuversicht.

Zurich Versicherung – 1.Hj. klar über Markterwartungen, Gewinn plus 14pc. weniger Naturkatastrophen schönerten Resultat.

Adecco – 2.Q: weiter auf Erholungstrip, Kostenkontrolle greift schrittweise. Leichte Zuversicht. Umsatz leicht unter Analystenerwartungen, dafür leicht übertroffen beim Gewinn.

Vifor Pharma – Erhöht Prognosen fürs ganze Jahr, erstes Hj. verlief stärker als erwartet.

Valiant – 1.Hj: Gewinn plus 2,9pc, fürs ganze Jahr Erwartungen leicht über Vorjahr.

Basler KB – 1.Hj: lakonisch: «zufriedenstellendes Hj.»

SPS – 1.Hj: gutes Halbjahresresultat.

VAT – 1.Hj: Tiefpunkt dürfte erreicht sein. Umsatz und EBITDA unter starkem Vorjahr. Aussichten gedämpft zuversichtlich.

Bitcoin – 11918 (12333/11825).

China – Handelsbilanz Juli – Überschuss 45.06 Milliarden Dollar Exporte plus 3,3pc, Importe minus 5,6pc.

Swiss Re – Credit Suisse 116 (112) überdurchschnittlich!

Oerlikon – RBC 11.50 (12.50) sektorenkonform

Straumann – Credit Suisse 975 (965) überdurchschnittlich.

Stadler – UBS 49 (50) kaufen!

UBS – LLBW 13.50 (14.50) kaufen.

Geberit – Kepler Cheuvreux 455 (500) halten (kaufen).

Zur Rose – BaaderHelvea beginnt mit Kaufempfehlung 120.

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong plus 0,5pc, Schanghai plus 0,9pc, Seoul plus 0,9pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney plus 0,8pc. Dollar 0.9755, Euro 1.0935, CNY 7.0438, Gold 1501, Silber 17.11, Erdöl 57.72.

Vorbörse – fester: Zürich plus 3,2pc, Adecco plus 2,6pc, UBS, ABB plus 1,2pc, VIF plus 2,5pc, Kudelski plus 2,4pc, schwächer VAC minus 0,1pc, Komax minus 1,6pc, Geberit minus 0,4pc, restliche Titel freundlich bis fester, übliche Volatilität erwartet.

Tendenz - Footsie plus 65 Punkte, DAX plus 156 Punkte, CAC plus 60 Punkte. SMI vorbörslich plus 107 Punkte, Dow Jones Futures plus 118 Punkte.