Freundliche Grundstimmung zum Wochenende – OPEC und Impeachment weiter im Fokus!

Impeachment – Demokraten beschliessen offiziell, formelles Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump umgehend einzuleiten!

Wall Street – wenig Anregungen, wenig Impulse, Wochenende bremst Enthusiasmus. Arbeitsmarktbericht wird nachmittags erwartet. Ökonomen sehen Arbeitslosigkeit mehrheitlich unverändert bei 3,6pc!

OPEC – 350 000 Barrel pro Tag Förderreduktion für OPEC, 150 000 Für Russland und die anderen Staaten. Aber noch nicht in trockenen Tüchern. Es wird in Wien immer noch gestritten.

China/USA – Ausmass der chinesischen landwirtschaftlichen Käufe als grosser Streitpunkt. Washington will massive Käufe, China lässt alles offen, hat inzwischen andere Lieferanten aktiviert (Brasilien, Argentinien).

Novartis – Pipeline-Präsentation in London hinterliess bei den Institutionellen einen positiven Eindruck. Bär 89 halten!

Nestlé - Nestlé USA bringt fleischlose Pizzen und Lasagne!

Basilea – lasst es sprudeln! Basilea erhält von Pfizer eine weitere Meilensteinzahlung von sieben Millionen Dollar (Antimoyotikum «Cresemba»). Interessant: Basilea hat gemäss Vertrag mit Pfizer (Juni 2017) Anspruch auf weitere regulatorische und umsatzabhängige Meilensteinzahlen von bis zu 638 (!!) Millionen Dollar und zusätzliche Lizenzgebühren.

SoftwareOne – Kepler Cheuvreux 21 halten, Citigroup beginnt mit 25 kaufen!

ABB – Gerüchteweise Spinoff-Fantasien. Aber ohne härtere Fakten. Spekulative Käufe.

EFG – Gerüchte halten sich, dass EFG übernommen werden könnte. Aktie zog stark an.

Swiss Life – schliesst Aktienrückkaufprogramm ab. 2 208715 Aktien mit Durchschnittpreis CHF 452.75 zurückgekauft; damit angestrebtes Volumen von CHF einer Milliarde erreicht. Swiss Life – JP Morgan passt auf 380 (370) an, ist aber für untergewichten.

Swiss Re – verkauft Tochter ReAssure Group plc an die Phoenix Group Holdings plc. Für 3.25 Milliarden Pfund. Erhält 1,2 Milliarden Pfund in Cash, Rest in Phoenix Aktien mit einem Sitz im Phoenix-Verwaltungsrat!

Swiss Re – Commerzbank 115 (112) halten. Hohe Kosten aus Naturkatastrophen stehen ins Haus. Aber gute Prämienentwicklung.

Schindler PS – HSBC geht auf 260 (250) kaufen: trotz Hausse weiteres Aufwärtspotenzial!

Givaudan – Credit Suisse passt auf 2200 (2000) an, sieht aber unterdurchschnittlich.

Medacta – Morgen Stanley senkt auf marktgewichten (übergewichten), reduziert Kursziel massiv auf 80 (102), siehe Vorbörsenreaktion.

Belimo – MainFirst-Analysten gehen auf 6400 (5200) aber mit neutral.

Interroll – MainFirst 2200 (1900) neutral.

Symrise – Credit Suisse neutral (überdurchschnittlich) 84 (87).

Bitcoin – 7378 (7442/7322).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 1,0pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 0,4pc, Dollar 0.9880, Euro 1.0974, CNY 7.0358, Gold 1473, Silber 16.88, Erdöl 63.29.

Vorbörse – freundlich, Swiss Re plus 2,2pc, Roche plus 0,7pc, UBS plus 0,3pc, Basilea plus 1,7pc, Medacta minus 5,8pc!, restliche Titel gut gehalten. Volatilität zum Wochenende wird besonders hoch sein.

Tendenz - Footsie plus 20 Punkte, DAX plus 49 Punkte, CAC plus 27 Punkte. SMI vorbörslich plus 33 Punkte, Dow Jones Futures plus 63 Punkte.