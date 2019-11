Für viele langes Wochenende - aber gute Grundstimmung!

Wall Street – Die Gerüchte in Washington sprechen weiter von «guten» Fortschritten in den Verhandlungen mit Peking. Bei so vielen Fortschritten, wie die letzten Wochen täglich versprachen, müsste ja alles schon lange in trockenen Tüchern sein…

US Börsen – Donnerstag «Thanksgiving» (Erntedankfest), alle US Börsen geschlossen, am Freitag nur verkürzter Handel.

Wall Street II – Goldman Sachs sieht den S&P schon im Frühjahr 2020 um fünf Prozent steigen!

Indices – weiter geht’s: Dow Jones, Standard & Poor’s und Nasdaq erneut auf Rekordkurs! Und in der Schweiz der SMI auch.

US Konsumentenstimmung – Reuters: Stimmung der US-Verbraucher trübt sich zu Beginn der Weihnachtssaison ein!

Gategroup – kauft das Europa-Geschäft von LSG Caterer (Lufthansa).

Stadler Rail – verkauft FLIRT erstmals nach Aserbaidschan. Auftrag für zehn Triebzüge für 115 Millionen Euro. Die Züge sind auf die russische Breitspur mit 1520 Millimeter ausgelegt. Das führt zu grosszügigen Platzverhältnissen im Innern.

MCH – Messe Schweiz – die Unruhe geht weiter, Aktionärsgruppe verlangt a.o. GV.

Ems Chemie – verkauft Airbag Anzündegeschäft «Ems-Patvag» mit Sitz in Brankovice (CZ) an die österreichische Hirtenberger Holding GmbH. War weniger als ein Prozent des EMS-Umsatzes.

Vivor – Goldman Sachs bleibt bei 151 neutral, Vontobel 156 (154) neutral, Baader-Helvea bleibt bei 170 halten, Coba weiter bei 195 kaufen!

Swiss Re – Vontobel weiter 121 kaufen.

Fischer – Julius Bär weiter bei 1150 kaufen.

Givaudan – Vontobel bleibt bei 3100 kaufen.

Burckhardt – Kepler Cheuvreux weiter 285 halten, Vontobel bleibt bei 300 halten.

Clariant – Credit Suisse 24 überdurchschnittlich.

Lonza – stellt für Dinaqor einen Wirtstoffkandidaten her!

Nestlé – führt branchenführenden Einsatz von Nutri-Score in Europa ein.

St. Galler Kantonsrat – lehnt Motion für 100-Millionen-Klimafonds ab.

Bitcoin – 7091 (7202/7042).

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong flat, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9984, Euro 1,0990, CNY 7.0270, Gold 1460, Silber 17.04, Erdöl 64.18.

Vorbörse – gut gestimmt: alle SMI gehalten oder leicht besser, Kudelski plus 1,8pc, Stadler Rail plus 1,5pc, Clariant plus 1,4pc, Aryzta plus 0,6pc, EMS plus 0,5pc

Tendenz - DAX plus 34 Punkte, CAC plus 18 Punkte. SMI vorbörslich plus 14 Punkte, Dow Jones Futures plus 2 Punkte.