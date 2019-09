Gute Grundstimmung - aber (zu)viele Wochenend-Unsicherheiten!?

Wall Street – neue Hoffnungen auf positive Talks China/USA beflügeln die Börsen. Chinesische Insider melden, dass Peking von einem «möglichen» Durchbruch spricht. Klares Zeichen: beide wollen eine Beilegung des Streits, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Arbeitsmarktbericht positiv, gute Daten aus der Industrie.

Deutschland/USA – Angela Merkel in Peking eingetroffen für 3tägige Staatsvisite. Handelsbeziehungen stehen im Vordergrund.

Brexit – PM Boris Johnson will am Montag über geplante Neuwahlen abstimmen lassen.

BAK – reduziert BIP-Prognose für die Schweiz für 2019 auf 0,7pc (1,2) und für 2020 von 1,7pc auf 1,3pc!

SNB – Nationalbankpräsident Thomas Jordan bestätigt, dass die SNB «bis auf weiteres an den Negativzinsen festhalten wird.» Und erlässt wissen, dass er noch nicht vorhersagen kann, wie lange dieses Instrument notwendig ist.

Roche – EU (European Medicines Agency) gibt ok für «Tecentriq» bei Anwendung mit Chemotherapie gegen Lungenkrebs

Novartis – FDA gibt «Capmatinib» (Lungenkrebs) den «Breaktthrough»-Status. Sehr positiv!

Richemont – Garnier senkt auf 83 (85) neutral.

Swatch - Garnier senkt auf 305 (320) neutral. Beide (Richemont und Swatch) schmerzhaft von Hong Kong- und Handelskrieg-Turbulenzen betroffen.

Stadler Rail – Kepler Cheuvreux senkt auf 42 (46) halten.

Bâloise – Julius Bär erhöht Kursziel auf 160 (155) halten.

Adval Tech – Research Partners senkt auf 220 (240) kaufen.

Temenos - UBS passt Kurs auf 108 (103) an, ist aber für verkaufen!

Clariant – Barclays 24 übergewichten (marktgewichten).

LafargeHolcim – HSBC erhöht Kursziel auf 50 (44) halten.

Lonza – Morgan Stanley startet mit Kursziel 405 und übergewichten.

Bitcoin – 10765 (10964/10434).

Hongkong – Fitch Survey reduziert Rating von AA+ auf AA mit «negative outlook».

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 0,6pc, Dollar 0.9869, Euro 1.0894, CNY 7.1486, Gold 1515, Silber 18.49, Erdöl 60.01.

Vorbörse – «nur das lange Wochenende» könnte ein sehr starkes Rallye in den USA abbremsen» höre ich aus diversen Händlerkreisen. Vorerst gibt sich die Vorbörse in der Schweiz aber zurückhaltend.

Tendenz - Footsie minus 17 Punkte, DAX plus 2 Punkte, CAC minus 6 Punkte. SMI vorbörslich minus 12 Punkte, Dow Jones Futures plus 39 Punkte.