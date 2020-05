Himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt - die ganze Bandbreite erfasst jetzt Europa. Tagesgeschehen werden laufend dominieren.

Erdbeben in Tokio – 5,5 – keine Tsunami-Gefahr. «Wolkenkratzer geschüttelt».

CH-Nationalbank – Präsident Thomas Jordan rechnet mit dem grössten Einbruch seit der Grossen Depression und einer länger andauernden Erholung (FuW)!

Wall Street – «Chaos» im Weissen Haus wegen direkter Corona-Betroffenheit verwirrt. Bis Wall Street-Beginn werden wilde Turbulenzen erwartet. Abbau des Lockdown beflügelt Phantasien aber erhöht auch Verunsicherung.

Dorma+Kaba – Kepler Cheuvreux bleibt bei 385 abbauen, UBS 490 neutral, Vontobel bei 500 halten, aber Baader-Helvea bleibt bei 650 abbauen, Credit Suisse 660 überdurchschnittlich!

Lonza – Goldman Sachs 420 (320) neutral.

Novartis – UBS 88 (90) neutral.

Swatch – Credit Suisse 190 (250) neutral.

Idorsia - Credit Suisse 35 (29) neutral.

VAT – Credit Suisse 120 (107) unterdurchschnittlich.

Flughafen Zurich – Credit Suisse 115 (140) neutral.

Kühne + Nagel – Jefferies 125 (130) halten.

Geberit – SocGen bleibt bei 465 kaufen.

Clariant – Vontobel bleibt bei 254 kaufen.

Bachem – ZKB bleibt bei übergewichten!

Stadler Rail – ZKB bleibt bei marktgewichten.

Bitcoin – 8696 (9634/8166).

Ferner Osten - Tokio plus 1,1pc, Hongkong plus 1,5pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul minus 0,7pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 1.0pc, Dollar 0.9712, Euro 1.0525, CNY 7.0827, Gold 1706, Silber 15.52, Erdöl 30.26.

Vorbörse – gehalten, teilweise leicht freundlich – Lonza plus 1,1pc, ABB, UBS plus 0,8pc, Adecco, Credit Suisse, LafargeHolcim plus 0,7pc, Aryn plus 3,8pc! Idorsia plus 2,5pc, Logitech plus 1,6pc, Bobst plus 1,1pc, Flughafen minus 0,2pc, Daetwyler minus 0,4pc, Emmi minus 0,7pc. Volatilität bleibt voll da!

Tendenz - Footsie plus 36 Punkte, DAX plus 68 Punkte, CAC plus 8 Punkte. SMI vorbörslich plus 63 Punkte, Dow Jones Futures plus 37 Punkte.