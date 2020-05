Höhepunkt der Ratlosigkeit an allen Fronten!

Peking – Parteitag abgeschlossen, zur Schluss wurde das HK-Sicherheits-Gesetz verabschiedet. Aufruhr in Honkong wird nochmals aufflammen. Aber China offensichtlich gewillt, sogar seine Armee einzusetzen. Und die USA versuchen, HK «zu helfen» und Druck auf Peking auszuüben. Die verbieten sich das vehement und ignorieren auch Trumps «Bellen». Trump hat für heute Freitag eine Pressekonferenz angesagt, die sich speziell China widmen soll. Angst, Handelskrieg könnte sich nochmals verschärfen.

Konjunktur Schweiz – Economiesuisse-Präsident malt schwarz: «…auf die Schweiz rollt eine Konkurswelle zu…»

Roche – am amerikanischen Krebskongress Asco präsentiert Roche neue Daten für «Alecensa» (Krebsbekämpfung) vor.

Renault – plant gegen 15 000 Entlassungen, nimmt Produktionskapazitäten zurück.

Dottikon ES – 2019/2020: Abschluss per 31. März: Nettoumsatz CHF 174.8 plus 18,3pc. Reingewinn CHF 33,3 plus 104pc! Margen stark verbessert auf 19pc (11pc), es soll keine Dividende ausgeschüttet werden!

Helvetia – Erstemission des Immobilienfonds «Helvetia (CH) Swiss Property Fund» erbrachte 450 Millionen Franken Einlagen. Das heisst 4 500 000 Anteil zum Emissionspreis von CHF 102. Als Anlageziel gilt «attraktive Cash-Flow-Rendite».

Wall Street – keine klaren Meinungen, Jeder weiss etwas, keiner weiss was Wirkliches. Die Verunsicherung bleibt auch zum Pfingstwochenende. PK Trump wird erwartet, Volatilität sehr hoch, weil Tagesmeldungen sofort Wirkung zeigen und weiter zur Nervosität beitragen.

Swiss Prime Side – Baader-Helvea geht auf 88 (108) mit Abbauen (zukaufen)!

Burkhalter – Research Partners senkt auf halten (kaufen) 65.

Logitech – ZKB bleibt bei übergewichten, Vontobel 59 (56) kaufen.

Vetropack – Baader-Helvea geht auf 64.50 (62) kaufen.

Basilea – Baader-Helvea bleibt bei 52 abbauen.

Clariant – SG Securities 20 (24) kaufen!

Temenos – JP Morgan 140, geht auf neutral (übergewichten) zurück.

Bitcoin – 9468 (9525/9092).

Japan – Industrieproduktion im Japan auf tiefsten Stand seit sieben Jahren gesunken. Produktion gegenüber Vormonat um 9,1pc gesunken. Dritter Monatsrückgang in Folge.

Ferner Osten - Tokio minus 0,2pc, Hongkong minus 0,7pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney minus 1,6pc, Dollar 0.9636, Euro 1.0684, CNY 7.1502, Gold 1719, Silber 17.38, Erdöl 34.80.

Vorbörse – vorsichtig, nachgebend: Surveillance und Swisscom minus 0,5pc, Geberit minus 0,6pc, ABB minus 1,1pc, Adecco und UBS minus 1,0pc, Rieter minus 2,3pc, Temenos minus 2,6pc, Straumann minus 2,8pc, wenig Aufträge aus dem Ausland, überall wird abgewartet…

Tendenz - Footsie minus 65 Punkte, DAX minus 143 Punkte, CAC minus 41 Punkte. SMI vorbörslich minus 95 Punkte, Dow Jones Futures minus 130 Punkte.