Leichte Entspannung allerorten - aber Unsicherheiten bleiben!

Wall Street – freundliche Grundstimmung, Hoffnung auf Entspannung am Golf, aber Unsicherheiten überwiegen dort. Amerikanische Strategie zu wenig absehbar. Börse möchte aber nach oben!

Stadler Rail – liefert weitere 21 KISS an die ungarischen Staatsbahnen für 313 Millionen Euro. Holt sich gleichzeitig den ersten US-Servicevertrag. Schöner Durchbruch!

Sika – Jefferies erhöht auf 206 (200) kaufen! Langfristiger Wachstumskurs überzeugt.

Lonza – Bär erhöht auf 400 (375) mit Kaufempfehlung.

Partners Group – JP Morgan geht auf 1000 (900) mit übergewichten: erwartet weiter beachtlichen Zufluss von Kundengeldern!

Sunrise – Vontobel 85 kaufen, Kepler Cheuvreux bleibt bei 90 kaufen.

Galenica Santé – Kepler Cheuvreux erhöht auf 68 (57) kaufen!

Schmolz + Bickenbach – Martin Haefner kauft Gründerfamilie aus, hält damit knapp unter 50 Prozent der Aktien. Karten werden neu verteilt!

Bitcoin – 7874 – (8010/7766).

Ferner Osten - Tokio plus 1,6pc, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 0,7pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9699, Euro 1.0846, CNY 6.9455, Gold 1566, Silber 18.16, Erdöl 68.27.

Vorbörse – freundliche Grundhaltung: UBS plus 1,9pc (Empfehlung durch Deutsche Bank) , ABB und Adecco plus 0,4pc, Stadler Rail, Clariant und Dätwyler plus 1,3pc, Kudelski plus 0,5pc, Bobst plus 2,3pc, die anderen Titel meist freundlich gestellt, aber jetzt schon zeichnet sich weiter Volatilität ab.

Tendenz - Footsie plus 50 Punkte, DAX plus 89 Punkte, CAC plus 24 Punkte. SMI vorbörslich plus 49 Punkte, Dow Jones Futures plus 70 Punkte.