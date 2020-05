Märkte mit vielen Fragezeichen - Entspannung Peking/China echt oder nur Beruhigungspille?

US Arbeitsmarkt – Bericht heute Mittag, wird mit sehr gemischten Gefühlen erwartet.

Dormakaba – 3.Q: Corona-Pandemie schlägt durch. China schwächelte, keine Ansagen für weitere Entwicklung.

HBM Healthcare Investments – 2019/2020 – Jahresgewinn CHF 183 Millionen, der innere Wert der Aktie (NAV Net Asset Value) stieg um 14pc, Ausschüttung wird auf CHF 7.70 (7.50) erhöht. Dank geringer Verschuldung und einem hohen Anteil an flüssigen Mittel recht zuversichtlich!

Wall Street – China/USA – Meeting auf «Trade-Ebene». Beide Seiten suchen einen Ausgang aus der derzeitigen Verzahnung. Börsen schöpfen sofort Hoffnung! Aber Arbeitslosenzahlen beängstigen ebenfalls. «Ernsthaft wie seit der grossen Depression (1929) nicht mehr…» Unterschiedliche «Oeffnungen» der einzelnen Bundesstaaten verwirren und verunsichern.

Novartis - Independent Analysten heben auf 98 (103) an, kaufen!

Landis+Gyr – UBS 63 (67) neutral.

Geberit – Kepler Cheuvreux erhöht auf 490 (380) kaufen (abbauen), SG Securities bleibt bei kaufen bis 465.

AMS – Oddo Securities bleibt bei 20 kaufen.

Swatch HSBC 245 (430) kaufen.

Richemont HSBC 61 (85) halten.

Oerlikon – Deutsche Bank 10 (12) kaufen.

UBS – LBBW 11 (13) halten (kaufen).

Bitcoin – 9858 (10074/9812), sehr volatil und bewegt.

Ferner Osten - Tokio plus 2,5pc, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 0,9pc, Seoul plus 1,1pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9724, Euro 1.0542, CNY 7.0731, Gold 1717, Silber 15.48, Erdöl 30.00.

Vorbörse – freundlich, UBS, ABB plus 1,0pc, Adecco, Credit Suisse plus 0,9pc, restliche Titel freundlich ausser Aryn minus 0,1pc, Doka minus 1,3pc (unübersichtlicher Zahlenkranz, Ausblick?), Volatilität heute wieder gross geschrieben zum Wochenende!

Tendenz – alles sehr volatil. Meist Momentaufnahmen - Footsie geschlossen (Ende Weltkrieg II), DAX plus 133 Punkte, CAC plus 45 Punkte. SMI vorbörslich plus 60 Punkte, Dow Jones Futures plus 296 Punkte.