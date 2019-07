Politisch brisantes Wochenende hält Börsen nervös!

Wall Street – alles offen, Verunsicherung allerorten. China/USA rückt wieder in den Vordergrund, dazu Brexit-Zick-Zack der neuen Regierung.

EZB – Zinssatz vorerst unverändert, aber klare Hinweise, dass im September an der Zinsschraube gedreht wird. Draghi äussert Bedenken wegen Facebook-Libra-Kryptowährung.

FED – Zinsen: nächste Woche mit Erwartungsdruck, aber x verschiedene Meinungen zeigen, dass auch die Profis total verunsichert sind.

Brexit – EU-Präsident: «das bestehende Abkommen ist nicht (mehr) verhandelbar»!

China/USA – Treffen nächste Woche in Schanghai. Als Zückerchen des guten Willens lässt China chinesische Käufe in landwirtschaftlichen Produkten zu. Soll ein gutes Verhandlungs-Klima schaffen. Zeigt aber auch, dass China gleichfalls an einer Bereinigung der vielen Differenzen (sehr) interessiert ist.

Nestlé – 1.Hj: Umsatz CHF 45,5 Milliarden mit organischem Wachstum plus 3,6pc, Reingewinn rückläufig auf CHF 5 Millliarden!

Forbo – 1.Hj: Umsatz CHF 649,4 Millionen, EBIT 77,3 Millionen, Reingewinn 61,2 Millionen.

Zehnder Group – Umsatz und Profitabilität weiter gesteigert!

Roche – UBS geht auf 300 (270) kaufen, Credit Suisse 300 (275) neutral.

ABB – Jefferies senkt auf 19 (20) halten.

Clariant – Julius Bär 18 (22) halten, viele Ungewissheiten zu neuer Grösse, Vontobel bleibt bei 21 halten.

Bitcoin – 9699 (10262/9607).

Ferner Osten –Tokio minus 0,5pc, Hongkong minus 0,5pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul minus 0,3pc, Sydney minus 0,4pc, Singapur minus 0,8pc, Dollar 0.9914, Euro 1.1043, CNY 6.8791, Gold 1415, Silber 16.39, Erdöl 63.56.

Vorbörse – gehalten: Roche plus 0,3pc, Nestlé leicht besser, Idorsia plus 4,1pc, übrige Titel gut gehalten, Wochenend-Volatilität bleibt.

Tendenz – Footsie minus 18 Punkte, DAX plus 3 Punkte, CAC plus 10 Punkte, SMI minus 14 Punkte, Dow Jones Futures plus 42 Punkte!