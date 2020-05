Probleme und Verunsicherungen bleiben international - Europa gibt sich offener!

Bundesrat – wird heute grössere Erleichterungen beschliessen. PK nachmittags. Notrecht wird aufgehoben werden plus viele Erleichterungen. Aber vermutlich erst nach Pfingsten, um keinen falschen (frühen) Ansturm zu entfachen. BR Berset steht im Mittelpunkt! Und wie geht es mit Auslandsreise weiter?

EU – von der Leyen wird heute grosses Hilfspaket ankündigen.

Wall Street – US Konsumenten: gemäss Reuters «zieht die Kauflaune der US-Verbraucher wieder leicht an». Das und die vielen Gerüchte, ein Corona-Vaccine werde schon in Kürze bereit sein (8 grosse Gesellschaften arbeiten beschleunigt daran) hat die Börsen gestern belebt. Und es wird auch auf Europa durchschlagen. DJIA auf höchstem Stand seit 10. März. Aber US-Corona-Tote mit 98717 nur noch «einen Hauch» von 100 000 entfernt. Und das in nur 100 Tagen erreicht!

Peking – die grosse Frage bleibt der Volkskongress in Peking. Dort wird morgen und übermorgen die ganze Problematik Hongkong im Fokus sein. Und auch die Märkte über Pfingsten beschäftigen. Trump droht jetzt schon mit «Gegenaktion».

Twitter – Warnschuss an Trump: Faktencheck! Trump empört sich, ebenfalls auf Twitter!

Sonova – begibt eine Anleihe über 500 Millionen Franken in zwei Tranchen. Nutzt die Gunst der Stunde mit billig(st)em Geld.

Ypsomed – 2019/2020 – Pharmakundengeschäft mit starkem Wachstum. Gesellschaft investiert weiter gross in Marktaufbau Insulinpumpen

LafargeHolcim – hält heute ihren «Capital Markets Day» ab.

Stadler Rail – RAG Stiftung verkauft rund fünf Millionen Aktien im Bookbuilding-Verfahren!

Sika – St Gobain verkauft ganzes Sika-Paket von 15,2 Millionen Aktien (10,75pc des AK)…

Südtirol – lockt Touristen mit Gratis-Corona-Tests !

Roche – Augenkrankheit «Ranibizumab» – erreicht Ziele in Phase-III.

Burckhardt – Research Partners 300 (380) kaufen !

Zur Rose – Deutsche Bank 280 kaufen.

Flughafen – Goldman Sachs 202 (206) kaufen.

Bitcoin – 8850 (8895/8812).

Ferner Osten - Tokio plus 0,7pc, Hongkong minus 1,0pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9666, Euro 1.0602, CNY 7.1554, Gold 1707, Silber 17.06, Erdöl 36.00.

Vorbörse – gehalten: ABB, Credit Suisse, UBS und Adecco plus 0,4pc, gross unter Druck Sika minus 4,7pc (St.Gobain verkaufte ihre Sika-Aktien), Ypsomed plus 1,2pc, Stadler Rail minus 2,7pc, restliche Titel freundlich mit üblicher Volatilität. Alles wartet auf heutige Bundesratsentscheide. Pressekonferenz am Nachmittag.

Tendenz - Footsie plus 34 Punkte, DAX plus 54 Punkte, CAC plus 20 Punkte. SMI vorbörslich minus 29 Punkte, Dow Jones Futures plus 139 Punkte.