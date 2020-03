Swiss droht mit kompletter Einstellung des Flugbetriebs - Börsen im Fernen Osten weiter sehr schwach - wird es auf Europa überschwappen?

Neuseeland schliesst Grenzen für alle Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung.

Wall Street – der Taucher des Dow Jones Industrial Average unter die psychologische Barriere von 20 000 (Schluss 19.898.92) - erstmals seit Februar 2017- ist ein klares Zeichen, dass Wall Street eine Rezession erwartet. Und eine mit grosser Auswirkung! Börse hatte sich zum Schluss noch um 450 Punkte erholt aber ohne grossen Dampf.

Wall Street II – New York-Börse wird ab 23. März nur noch elektronisch handeln. Bisheriger Handels-Floor-Handel wird wegen Virus-Situation geschlossen.

EZB – nach einer «Notsitzung» (Emergency Meeting) beschliesst EZB ein 750-Milliarden-Anleihens-Aufkaufprogramm. Ab sofort! («Pandemic Purchase Program»). «Präsidentin Lagarde: «Wir sind zu allem bereit…» (whatever it takes).

London – Schulen geschlossen, Regierung will heute weitere Beschlüsse bekanntgeben. Pfund heute früh schwer unter Druck. Kommt es zum Lockdown in Grossbritannien? Premier Johnson unter Druck, Verhandlungen mit EU um Terminverlängerung einzuleiten. Da muss er aber noch tüchtig «Asche» (fr)essen…

Bucher Industries – schliesst temporär Produktionsbetriebe in Frankreich, Malaysia und Wuhan/China. RBC Capital Markets 305 (320) unterdurchschnittlich.

Lufthansa – legt die meisten ihrer Flugzeuge «flach». Tochter Swiss 2019 weniger Gewinn bei gehaltenem Umsatz 5,33 Milliarden Franken (5,3). Swiss-Chef Thomas Klühr: «…sollte sich die Situation gar noch weiter verschlechtern und zusätzliche Reiseverboten erlassen werden, kann eine komplette, temporäre Einstellung des Flugbetriebs auch bei der Swiss nicht mehr ausgeschlossen werden…»

Roche – mit Vollgas: beginnt Phase-III_Studie mit «Actemra» bei Patienten mit COVID-19-Lungenentzündung.

Credit Suisse – präsentiert sich heute in London an der Morgan Stanley European Financials Conference mit CEO Thomas Gottstein und CFO (Finanzchef) David Mathers. Wird sagen, dass CS bisher «gut über die Runden» gekommen ist. Vorsteuergewinn soll nach zwei Monaten über dem gesamten ersten Quartal 2019 liegen...

Valora – verschiebt GV vom 24. März – neuer Termin noch offen. «…die aktuelle Situation hat auch Einfluss auf den Geschäftsgang und die Geschäftsaussichten. Eine endgültige Beurteilung der Auswirkungen ist aufgrund der grossen Dynamik aber nicht möglich…»

Credit Suisse – Baader-Helvea geht scharf auf 8.57 zurück, ist aber für zukaufen! Kepler Cheuvreux hingegen geht auf Kursziel 11 (16) kaufen.

UBS – Kepler Cheuvreux 10.50 (15) kaufen.

Tecan – Kepler Cheuvreux 276 (270) halten.

Givaudan – Morgan Stanley 2670 (2730) untergewichten.

Schindler PS -RBC Capital Markets geht auf 205 (240) zurück, untergewichten (marktgewichten).

Swisscom – Jefferies 460 (432) halten.

BKW – Julius Bär bleibt bei 75 halten, Baader-Helvea ist weiter für kaufen bis 103!

Rieter – Research Partners geht auf 130 (160) zurück, kaufen!

ABB – RBC Capital Markets 18.50 (22.50) marktgewichten.

Valora – Research Partners 250 (340) kaufen.

Bitcoin – 5394 (5465/5270).

Ferner Osten – Australische Zentralbank (RBA) senkt Leitzins auf 0,25pc!

Ferner Osten II - Tokio minus 1,0pc, Hongkong minus 3,4pc, Schanghai minus 0,9pc, Seoul minus 8,0pc! Singapur minus 4,4pc, Sydney minus 3,4pc, Dollar 0.9671, Euro 1.0563, CNY 7.0785 (sehr volatil), Gold 1487, Silber 12.09, Erdöl 26. 13 (tiefst 24.52 =18-Jahre-Tiefstkurs).

Vorbörse – SMI «steht auf» – UBS plus 0,2pc, Credit Suisse plus 0,1pc, Roche minus 0,8pc, Oerlikon plus 2,1pc, Swisscom plus 1,1pc, zur Rose minus 5,9pc restliche Titel gehalten oder gar etwas besser. Weiter volatil. Tagesverlauf versteifend erwartet, durchgreifende technische Erholung nicht unmöglich aber noch unwahrscheinlich.

Tendenz - Footsie minus 210 Punkte (wilde Schwankungen), DAX plus 8 Punkte, CAC minus 10 Punkte. SMI vorbörslich plus 127 Punkte, Dow Jones Futures minus 315 Punkte.