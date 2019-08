Technische Erholung als erste Reaktion?

Börsen - vorerst nur technische Erholung angesagt – zu viele Ungewissheiten an allen Fronten – hohe Nervosität bleibt!

Wall Street – Rezessionsängste, stagnierende Handelsdispute und die weltweite Zinsschwäche forcierten Sell-Off quer durch die Landschaft. Trump stürzt sich mit gehässigen Tweets weiter auf das FED; nicht sehr hilfreich in diesen turbulenten Zeiten…

China – Zentralbank (PBoC) hat über Nacht grosse Liquidität in die Märkte gepumpt.

Hongkong – Trump schaltet sich ein, regt Treffen mit Chinas Premier Xi an. Weitere Verhandlungen durch die Hintertüre?

Europa – klare Anzeichen, dass auch bei uns die Wirtschaften etwas lahmen. Deutschland speziell im Fokus, da von allen Seiten bedrängt. Der Exportweltmeister zeigt grössere Wachstumsschwächen. Deutschland hüstelt, Europa verfällt schrittweise in Schockstarre äussern sich institutionelle Marktbeobachter.

Swisscom – 2.Q: Umsätze preisbedingt stagnierend, Fastweb läuft sehr gut. Hohe Investitionen für 5G-Netz laufen weiter. 2.Hj weiter zuversichtlich, Dividende von unverändert CHF 22 bereits jetzt angesagt! Aktie weiter mit Obligationencharakter!

SGKB – 1.Hj: weiter auf Erfolgskurs, gute Zahlen, Zuversicht fürs ganze Jahr!

PSP Swiss Property – 1.Hj : Gewinn pro Aktie CHF 5.64 (3.45) grosser Teil Portfolio-Aufwertung (Liegenschaftenaufwertung), Ausblick ganzes Jahr: gedämpft optimistisch.

Phoenix Mecano – 1.Hj : stagnierender Umsatz, aber überproportionaler Rückgang Betriebsergebnis. Optimierungsmassnahmen eingeleitet. Weitere Akquisitionen angesagt.

Geberit – 1.Hj: Umsatz plus 3,1pc, starke Zunahme Cash flow plus 30,8pc! Zuversicht fürs ganze Jahr. «attraktive Ausschüttungspolitik der letzten Jahre wird fortgesetzt».

Cicor – 1.Hj: Umsatz plus 7,3pc, aber auf der Ertragseite stottert es: Gewinn minus 17pc auf CHF 3,8 Millionen (4.7), gedämpfte Aussichten fürs ganze Jahr.

Meyer Burger – 1.Hj: neues Geschäftsmodell – strategische Zusammenarbeit mit Grosskunden REC. Erste Reaktionen positiv!

Schweiter – 1.Hj: starkes Umsatzwachstum

Comet – 1.Hj: «schwieriges» Halbjahr, schwieriges Umfeld.

UBS – BKB geht massiv auf 10 (16) zurück, nur noch marktgewichten.

Credit Suisse - BKB 10 (17) marktgewichten.

Julius Bär – BKB 36 (46) marktgewichten.

Vontobel – BKB 48 (60) marktgewichten.

Schindler PS – UBS 218 (220) neutral.

Ascom – UBS 9 (11) verkaufen!

Aryzta – UBS gerade noch 80 Rappen (1.35) neutral!

Glencore – JP Morgan GBP 2.60 (3.30) untergewichten.

Bitcoin – 9577 (10418/9500)!

Ferner Osten - Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul plus 0,7pc, Singapur plus 0,2, Sydney minus 2,9pc, Dollar 0.9742, CNY 7.0283, Gold 1515, Silber 17.23, Erdöl 59.31.

Vorbörse – leichter: Swisscom minus 0,1pc, Tecan minus 1,9pc, Ascom minus 2,1pc, Geberit plus 0,9pc, übrige Titel knapp behauptet, Volatilität wird wieder wirken.

Tendenz - Footsie plus 17 Punkte, CAC plus 17 Punkte. SMI vorbörslich plus 26 Punkte, Dow Jones Futures plus 135 Punkte.