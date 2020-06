"Über"-Liquidität hält Institutionelle vorerst am Aktienmarkt - der Seuche zum Trotz!

US Corona – die Seuche rast durch quer America – am Mittwoch 45'500 neue Ansteckungen (!) gemeldet. Übersteigt den Infektionsrekord vom 26. April um über 9000 Fälle! Gestern neue 37'000 Fälle. Keine klare Reaktion von Präsident Trump. «Korrespondenten: «er hüllt sich in vornehmes Schweigen…»

FED – verschärft seine Liquiditätsvorschriften für die Banken. Der jährliche Stresstest zeigt, dass mehrere grössere Banken wegen der Corona-Seuche nahe an die minimalen Eigenkapitalvorschriften abgerutscht sind. Erste Weisung: die Banken dürfen keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen und müssen die Dividendenzahlungen für das dritte Quartal auf dem jetzigen Stand lassen.

Wall Street – enorme Liquidität gegen Corona-Seuche. Druck auf die Institutionellen, die riesigen Cash-Reserven anzulegen. Was bleibt ausser Aktien und etwas Gold?

Novartis – kauft sich mit Riesenbussen bei der SEC frei für Vergehen gegen den Foreign Corrupt Partices Act (FCPA).

Lufthansa – GV akzeptiert Sanierungsplan, damit auch ok für Swiss.

Mexiko – reduziert die «Overnight Rate» um 50 Basispunkte auf 5,0pc.

Surveillance – JP Morgan 2400 (2300) neutral.

Temenos – BofA Merrill Lynch 148 neutral.

Richemont – Bryan Garnier 65 (64) neutral.

Swatch Group Morgan Stanley 180 (200) marktgewichten, Bryan Garnier 232 (235) neutral.

Kühne+Nagel – Morgan Stanley 142 (145) marktgewichten.

Adecco – JP Morgan 55 (50) neutral.

AMS – österreichische Börsenaufsicht ermittelt wegen Insidergeschäften. Aktie stürzt ab. Management weist alle Anschuldigungen entschieden zurück!

Sulzer – gibt fürs 1. Semester 2020 eine Gewinnwarnung!

Bitcoin – 9207 (9296/9207), enger Markt und sehr ruhig!

Ferner Osten – China-Märkte geschlossen (Feiertag) Tokio plus 1,1pc, Hongkong minus 0,9pc, Schanghai geschlossen, Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 1,0pc, Sydney plus 1,5pc, Dollar 0.9480, Euro 1.0638, CNY 7.0782, Gold 17.60, Silber 17.73, Erdöl 41.45.

Vorbörse – klar besser: Adecco plus 1,3pc, UBS, ABB und Credit Suisse plus 0,9pc, AMS plus 4,2pc!, Kudelski plus 1,2pc, COPN plus 3,7pc, Sulzer minus 0,8pc, Rose minus 1,3pc, Aryn minus 0,1pc. die übrigen Titel eher besser bis fester, aber grosse Volatilität (wie immer).

Tendenz - Footsie plus 62 Punkte, DAX plus 83 Punkte, CAC plus 55 Punkte. SMI vorbörslich plus 33 Punkte, Dow Jones Futures minus 102 Punkte.