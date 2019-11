Viele Unsicherheiten - wenig Lust für Neuengagements - Tageslaunen/Tagesnews als Kurssetzer!

Zurich Versicherung – 9M: erfreuliches Umsatzwachstum CFO George Quinn: «…wir gehen davon aus, dass wir alle Finanzziele, die wir uns 2016 (!) gesetzt haben, übertreffen werden.»

Wall Street – gedämpfte Stimmung, weil Anzeichen sich mehren, dass China/USA Teilvereinbarung auf den Dezember verschoben werden könnte (wird?). Peking will derzeitige (innen-)politische Schwäche von Trump nochmals nutzen, verlangt Rücknahme/Sistierung von drohenden Strafzöllen! «Grosses Würgen hinter den Kulissen». Inoffiziell soll eine Einigung «in Griffnähe» sein. Beide Seiten wollen (und brauchen) einen Deal, wenn auch aus anderen Überlegungen.

Bank of England – kommt heute neuer Zinsentscheid?

Brexit – englisches Parlament offiziell aufgelöst: Beginn des Wahlkampfes eingeläutet. Ausgangslage: Konservative brauchen 326 Stimmen, um Mehrheit im Parlament zu erhalten. Schottland wird am meisten und von allen Seiten umworben sein. Könnte Zünglein an der Waage werden, da die Liberalen nach ersten Voraussagen gleichfalls an Stimmen gewinnen werden.

Ascom – Rochaden/Umbesetzungen: Jeannine Pilloud wird CEO, Valentin Chapero (früherer CEO Sonova und Veraison Capital) ) wird neuer Präsident. Jeannine Pilloud tritt dabei als Präsidentin und Mitglied des Verwaltungsrates der Ascom mit sofortiger Wirkung zurück.

Swiss Re – erwägt Beteiligung an der China Pacific Insurance.

ABB – Merrill Lynch erhöht auf 25 (23.50) kaufen, SocGen bleibt bei 29.50 halten.

Vontobel – UBS bleibt bei 62.50 kaufen.

Barry Callebaut – Morgan Stanley bleibt bei 2000 marktgewichten, Goldman Sachs 2400 (2430) kaufen! Baader-Helvea 2000 (2020) halten.

Roche – UBS 328 (300) kaufen!

Swiss Life – Kepler Cheuvreux bleibt bei halten 500.

Sonova – HSBC startet neu mit 267 kaufen.

Dufry – Kepler Cheuvreux bleibt bei kaufen 115.

Bitcoin – 9275 (9696/9254).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai flat, Seoul plus 0,1pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 1,0pc, Dollar 0.9934, Euro 1.0974, CNY 7.0933, Gold 1488, Silber 17.59, Erdöl 61.80.

Vorbörse – vorerst ruhig und gehalten: UBS plus 0,2pc, Zürich plus 0,1pc, Surveillance minus 0,2pc, Swatch schwach minus 0,7pc, Sonova plus 1,6pc! Ascom plus 1,1pc, GAM flat, Barry Callebaut minus 0,4pc, restliche Titel gehalten, Volatilität wie immer angesagt.

Winter – im Anzug – Mittelland erstmals mit Frost überzogen!

Tendenz - Footsie plus 9 Punkte, DAX plus 38 Punkte, CAC plus 19 Punkte. SMI vorbörslich plus 14 Punkte, Dow Jones Futures minus 7 Punkte.