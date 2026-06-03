New Yorker Börse schlichtweg nicht zu bremsen. Erneut von Panikkäufe bei den Halbleiterherstellern zu vernehmen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend. Bitcoin nach dem gestrigen Bruch der 70'000-$-Marke schwach. Auch Ethereum, Ripple und andere Kryptowährungen unter starkem Verkaufsdruck. Gold und Silber nachgebend.