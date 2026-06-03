Das ist an den Märkten passiert
...Ende Jahr doch bei 640 Punkten stehen. Läge somit nur unwesentlich über dem Schlussstand von gestern Dienstag. Wird die Zeit bis Ende Dezember ein Nullsummenspiel für europäische Aktienanleger?
New Yorker Börse schlichtweg nicht zu bremsen. Erneut von Panikkäufe bei den Halbleiterherstellern zu vernehmen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch richtungssuchend. Bitcoin nach dem gestrigen Bruch der 70'000-$-Marke schwach. Auch Ethereum, Ripple und andere Kryptowährungen unter starkem Verkaufsdruck. Gold und Silber nachgebend.
SMI vorbörslich leicht im Minus. Roche und Geberit einzige Blue Chips mit positiven Vorzeichen. Lonza, Partners Group und Logitech tiefer. Bei den Nebenwerten hingegen kaum Bewegung.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Geberit +0.7% (Aktienrückkauf)
Roche +0.2% (Erholungsversuch)
Verlierer:
Partners Group -3.6% (schränkt Rücknahmen ein)
Lonza -0.4% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Londoner Analyst kassiert die einzige Verkaufsempfehlung für die Aktie. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Aryzta: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat trennt sich von Aktien im Gegenwert von 19.2 Mio Fr. (!!!). Trägt die Handschrift des deutschen "Backwaren-Königs" Heiner Kamps.
Bell: Fondstochter von J. Safra Sarasin tritt als Verkäuferin von Aktien in Erscheinung. Hält erstmals seit November 2021 weniger als 3pc am Fleischverarbeiter.
Geberit: Schliesst das bisherige Aktienrückkaufprogramm vorzeitig ab und legt mit einem neuen Rückkaufprogramm in Höhe von 300 Mio Fr. nach. Vontobel bleibt für HOLD bis 550 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 515 Fr.
Implenia: Basler KB erhöht auf 80 (77) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Gestriger Investorentag unterstreiche die starke Stellung des Baukonzerns.
Klingelnberg: Aktie gestern mit einem Kurssprung. Tagesvolumen das Zwanzigfache des Üblichen. Da sei etwas im Busch, wie Händler meinen.
Nestlé: Firmenchef Philipp Navratil gestern mit einem Auftritt an der Deutsche Bank Global Consumer Conference. Mengenwachstum steht für ihn im Vordergrund. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 90 Fr.
R&S Group: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB erstmals seit letztem August wieder mit mehr als 5pc der Stimmrechte.
Richemont: Citigroup will es wissen mit BUY bis 208 (187) Fr. Morgan Stanley ist für OVERWEIGHT bis 200 (192) Fr.
Partners Group: Schränkt die Rücknahmemöglichkeiten beim Global Value Fund ein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Erfahrung gebracht haben will. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 1255 Fr.
Sulzer: Jefferies erhöht auf 187 (181) Fr. mit BUY. Auftragsflaute bei Chemtech noch immer nicht ganz ausgestanden.
Derivate: Grössere Umsätze in den Warrants WPGAJV (Call) und PGBPJB (Put) auf Partners Group sowie im Call-Warrant ARDDJB auf Aryzta.