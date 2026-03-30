Das ist an den Märkten passiert
...700 Punkten. In ihrem neusten Strategiepapier geben sich Fowler und seine Mitautoren allerdings überraschend kleinlaut. Je länger die Blockade der Strasse von Hormus andauere, desto grösser seien die Fragezeichen, mit welchem diese Indexziele verbunden seien. Raten ihrer Anlagekundschaft vorerst zu einer abwartenden Haltung. Wird die UBS London ihre Indexziele unter negativen Vorzeichen überdenken müssen?
New Yorker Börse am Freitag trotz eines Aufbäumens kurz vor Sitzungsende erneut mit einem dicken Minus. Nvidia und Co trotz einer Entspannung bei den Langfristzinsen unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel richtungssuchend. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorgaben für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit einem Erholungsversuch. Gold und Silber hingegen kraftlos.
Roche vorbörslich einziger SMI-Titel im Plus. Bei den Nebenwerten werden Tecan und SIG Group höher gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SIG Group +1.1% (Kurszielerhöhung)
Tecan +0.6% (neue Finanzchefin)
Verlierer:
AMS Osram -0.7% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Und gleich noch ein Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 2.2 Mio Fr. Gesamtsumme der Transaktionen alleine seit Mitte März bei 7.6 Mio Fr. Hautmittel Nemluvio mit erfreulichen Studienergebnissen bei jüngeren Patienten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 167 Fr.
Hiag: Aktionärsgruppe um VR-Präsi Felix Grisard trennt sich von einem Teilpaket in Höhe von 6.5 Mio Fr. Titel gehen an einen nicht namentlich genannten Immobilieninvestoren.
Autoneum: Octavian erhöht auf 165 (161) Fr. mit HOLD. Aktie trotz hohem rechnerischem Aufwärtspotenzial vorerst kein Kauf.
Idorsia: Wartet mit positiven Studienergebnissen zu Quviviq bei Kindern mit Schlafproblemen auf. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Kardex: UBS trimmt auf 357 (360) Fr. mit BUY. Bankeigene Gewinnschätzungen bleiben nahezu dieselben.
Kühne+Nagel: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 160 (155) Fr. Zuständige Analystin geht von einem erfreulichen ersten Quartal aus.
Nestlé: Der Verkauf des Wassergeschäfts oder Teilen davon komme gut voran, wie die renommierte Financial Times am Freitagnachmittag berichtete. Von einer Verhandlungsbasis von 5 Mrd € ist die Rede.
Novartis: Fabhalta in zulassungsrelevanten Studien mit vielversprechenden Ergebnissen. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Orior: UBS ist für NEUTRAL bis 12 (11.50) Fr. Situation in den Absatzmärkten bleibt vorerst schwierig. Research Partners senkt auf 14.20 (16) Fr. mit HALTEN.
Richemont: UBS setzt den dicken Rotstift an und senkt auf 182 (205) Fr. mit BUY. HSBC ist sogar für BUY bis 185 (190) Fr.
Roche: Bringt in Europa den Blutspendetest COBAS MPX-E auf den Markt. Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.2 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
SIG Group: Kepler Cheuvreux erhöht auf 13 (12.50) Fr. mit HOLD und die Citigroup sogar auf 14 (13.80) Fr. mit BUY.
Skan: UBS verteidigt die Aktie nach einer Road-Show mit dem neuen Firmenchef Jonas Greutert und seinem Finanzchef Burim Maraj. Bleibt für BUY bis 65 Fr. Berenberg Bank senkt auf 60 (67) Fr. mit BUY.
Tecan: Camila Japur soll für die abtretende Finanzchefin Tania Micki nachrücken. Bernstein Société Générale erhöht auf 160.80 (156) Fr. mit MARKET PERFORM. Zuständige Analystin nimmt nach dem diesjährigen Investorentag Anpassungen in ihrem Bewertungsmodell vor. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.