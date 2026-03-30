New Yorker Börse am Freitag trotz eines Aufbäumens kurz vor Sitzungsende erneut mit einem dicken Minus. Nvidia und Co trotz einer Entspannung bei den Langfristzinsen unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel richtungssuchend. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorgaben für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit einem Erholungsversuch. Gold und Silber hingegen kraftlos.