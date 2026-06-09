...66pc in Aktien angelegt, wie sie in einem mir zugespielten Kommentar aus der Feder ihres Chefdenkers Michael Hartnett schreibt. Höchster je gemessener Aktienanteil und etwas für die Geschichtsbücher. Durchschnittlicher Aktienanteil der Privatkunden der Bank of America noch vor wenigen Wochen bloss bei etwas mehr als 63pc. Rekordjagd an der New Yorker Börse dürfte das ihre zum Anstieg beigetragen haben...