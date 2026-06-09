Das ist an den Märkten passiert
...66pc in Aktien angelegt, wie sie in einem mir zugespielten Kommentar aus der Feder ihres Chefdenkers Michael Hartnett schreibt. Höchster je gemessener Aktienanteil und etwas für die Geschichtsbücher. Durchschnittlicher Aktienanteil der Privatkunden der Bank of America noch vor wenigen Wochen bloss bei etwas mehr als 63pc. Rekordjagd an der New Yorker Börse dürfte das ihre zum Anstieg beigetragen haben...
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne im Sitzungsverlauf teilweise wieder ab. Langfristzinsen erneut im Steigen begriffen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings dennoch höher. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Gold und Silber hingegen kraftlos.
SMI vorbörslich im Angebot. Sämtliche Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SoftwareOne schwächeren Adecco gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SoftwareOne +1.9% (Investorentag)
Verlierer:
Adecco -0.7% (Herunterstufung)
AMS Osram -0.4%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Dormakaba: Capital Group trennt sich von weiteren Teilen des Aktienpakets. US-Fondsriese hält erstmals seit September 2009 weniger als 3pc am Schliesstechnik-Spezialisten.
Givaudan: Deutsche Bank geht auf BUY (Hold) bis 3300 (3000) Fr. J.P. Morgan setzt die Aktie mit Blick auf die Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses auf die POSITIVE CATALYST WATCH LIST. Ist für OVERWEIGHT bis 3600 Fr.
Idorsia: Erhält von Pharmakon Advisors einen Kredit in Höhe von bis zu 250 Mio Fr. Refinanzierungsfrage bis 2028 scheint damit gelöst. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Kardex: Berenberg Bank senkt auf 350 (375) Fr. mit BUY, Jefferies auf 325 (330) Fr. mit BUY und die UBS auf 346 (357) Fr. ebenfalls mit BUY.
Nestlé: Auch der Finanzinvestor Pai Partners zieht sich aus dem Rennen um das Wasser-Geschäft zurück, wie Bloomberg erfahren haben will. Aktie für Kepler Cheuvreux weiterhin ein Kauf bis 90 Fr.
Partners Group: Bank of America setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 850 (1150) Fr. Streicht die bankeigenen Gewinnschätzungen um bis zu 18pc zusammen, um den tieferen Kundenvermögen und geringeren erfolgsabhängigen Gebührenerträgen Rechnung zu tragen.
Sandoz: Kepler Cheuvreux schlägt nach einem Investorenanlass mit Finanzchef Remco Steenbergen verteidigende Töne an. Bekräftigt BUY bis 80 Fr.
Sika: Nimmt in Belgien eine neue Produktionsstätte für Betonzusatzstoffe in Betrieb. Leerverkäufer haben ihre Wetten gegen den Bauchemiespezialisten in den letzten Tagen weiter ausgebaut, wie aus Erhebungen der UBS hervorgeht. Grossbank bleibt dennoch für BUY bis 220 Fr.
SoftwareOne: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen neue ambitionierte Mittelfristziele. Erst gestern war bekannt geworden, dass sich David Rosen mit seinem Hedgefonds Rubric Capital mit gut 3pc eingekauft hat. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
UBS: Gewisse politische Kreise in Bern bereit für ein Entgegenkommen bei der Eigenmittelunterlegung von Auslandstöchtern, wie Reuters schreibt. Anstatt einer Unterlegung mit 100pc sei nun von einer solchen mit 70pc bis 80pc die Rede. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 40 Fr.