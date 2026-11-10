Das ist an den Märkten passiert
...börsenkotierte Aktienfonds. Unter dem Strich wurden zusätzliche 89 Mrd $ investiert. Nettozufluss in den vergangenen vier Wochen somit bei rekordhohen 266 Mrd $, wie Erhebungen der US-Bank zeigen. Eine Zahl für die Geschichtsbücher. Bittere Pille für in europäische Aktien investierende Fonds: Vergangene Woche wurden unter dem Strich Gelder in Höhe von 1.3 Mrd $ abgezogen. Nettoabfluss in den letzten vier Wochen sogar bei 6 Mrd $. Repatriieren amerikanische Anleger Teile ihrer Auslandsvermögen?
Kursfeuerwerk an der New Yorker Börse. Dortige Beobachter berichten mir von Panikkäufen. Wichtigste Börsenindizes ohne die Kursverluste beim Schwergewicht Nvidia vermutlich noch flotter unterwegs. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit einem weiterhin eher schweren Stand. Weckt gewisse Zweifel an der Dauerhaftigkeit des gestrigen Kursfeuerwerks in New York. Gold und Silber hingegen nachgebend.
SMI vorbörslich klar im Plus. Zurich Insurance einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan, Clariant, AMS Osram, Inficon und Sonova schwachen VAT Group, Rieter und Ems-Chemie gegenüber. US-Teuerungszahlen vom Nachmittag dürften nochmals für Bewegung sorgen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.0% (Gegenbewegung)
Inficon +2.8% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Ems-Chemie -1.3% (gestrige Herunterstufung)
VAT Group -1.2%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Basler warten im Hinblick auf einen Fachkongress von kommender Woche mit neuen Studiendaten zu Trontiemab vor. Bringt das Alzheimermittel in die letzte Zulassungsphase und den ebenfalls vielversprechenden Wirkstoff RG6434 in die Phase-2.
Autoneum: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 168 (146.50) Fr. Sieht den Automobilzulieferer mit der geplanten Grossübernahme Aktionärswerte schaffen.
BKW: Bestätigt trotz schwierigem drittem Quartal die diesjährigen Finanzziele. Op. Jahresgewinn weiterhin am unteren Ende der Spannweite erwartet. Aktie in den letzten Tagen aufgrund von Ergebnisängsten unter Druck. ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
DSM-Firmenich: Bernstein Société Générale erhöht auf 111 (95) Fr. mit OUTPERFORM. Geht auch 2027 von einer hohen Wachstumsdynamik aus.
EFG International: Aktie für die Citigroup ein Kauf bis 19.30 (18.90) Fr. Vorzeichen für einen erfreulichen Zwischenbericht stünden gut.
Kuros: J.P. Morgan meldet neuerdings einen Stimmenanteil von weniger als 3pc. Hielt in der Spitze bis zu 7pc am kleinen Medtech-Unternehmen. Wurde hier eine komplizierte Derivat-Wette geschlossen?
Lem: Halbjahresumsatz 174.6 Mio Fr. (erw. 169.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 25.7 Mio Fr. (erw. 24.5 Mio Fr.). Auftragsbücher weiterhin randvoll. Vontobel bleibt für BUY bis 800 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
PSP: Liegenschaftenertrag nach neun Monaten 259.3 Mio Fr. (erw. 262.7 Mio Fr.). Op. Gewinn 260.6 Mio Fr. (erw. 263.9 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. UBS bleibt denn auch für BUY bis 175 Fr.
Richemont: Aktie für Morgan Stanley ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 206 (220) Fr. Londoner Analystin passt ihre Schätzungen für das org. Umsatzwachstum im Weihnachtsquartal nach unten an.
Rieter: UBS beisst sich fest mit SELL bis 1.80 (2) Fr. Zuständige Analystin setzt bei ihren Gewinnschätzungen erneut den Rotstift an.
SGS: Übernimmt den amerikanischen Lebensmittelprüfer Deibel Labs. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Vontobel bleibt für BUY bis 111 Fr.
Sonova: Jefferies zieht die Reissleine und geht auf HOLD (Underperform) bis 275 (170) Fr. Aktie von Erzrivale Demant nicht länger in der Favoritenrolle mit HOLD (Buy) bis 395 (345) Dkr.
Sunrise: Quartalsumsatz 732 Mio Fr. (erw. 731 Mio Fr.). Op. Gewinn 265 Mio Fr. (erw. 263 Mio Fr.). Diesjährige Finanzziele bleiben unangetastet. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Vontobel für BUY bis 52 Fr.
Tecan: Octavian erhöht auf 230 (160) Fr. mit HOLD und die Berenberg Bank sogar auf 315 (300) Fr. mit BUY. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Männedorfer Laborausrüsters.