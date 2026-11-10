...börsenkotierte Aktienfonds. Unter dem Strich wurden zusätzliche 89 Mrd $ investiert. Nettozufluss in den vergangenen vier Wochen somit bei rekordhohen 266 Mrd $, wie Erhebungen der US-Bank zeigen. Eine Zahl für die Geschichtsbücher. Bittere Pille für in europäische Aktien investierende Fonds: Vergangene Woche wurden unter dem Strich Gelder in Höhe von 1.3 Mrd $ abgezogen. Nettoabfluss in den letzten vier Wochen sogar bei 6 Mrd $. Repatriieren amerikanische Anleger Teile ihrer Auslandsvermögen?