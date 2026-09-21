Einst als "Facebook für Reiche" gefeiert, ist Asmallworld an der Börse längst ein Schatten seiner selbst. Börsenwert zu den aktuellen Kursen von 58.5 Rappen gerade einmal bei 8.4 Millionen Franken. Nun setzt Analyst Christian Sandherr von NuWays bei seinem Bewertungsmodell den dicken Rotstift an. Streicht das Kursziel auf...