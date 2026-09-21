Das ist an den Märkten passiert
...1.40 (zuvor 2) Franken zusammen. Allerdings lautet das Anlageurteil angesichts des hohen rechnerischen Aufwärtspotenzials weiterhin BUY. An dieser Stelle sei erwähnt, dass NuWays von Asmallworld für die Research-Abdeckung beauftragt und bezahlt wird... Aktie am Freitag mit einem Tagesverlust von knapp 5pc.
Geschehen an der New Yorker Börse Freitagnacht ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Tech-Giganten trotz hartnäckig hohen Langfristzinsen gefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut höher. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die jüngste Erholung an. Gold und Silber hingegen glanzlos.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Galderma, UBS und Swiss Life. Bei den Nebenwerten lassen Kühne+Nagel, Rieter sowie Cosmo die Muskeln spielen. Technologiewerte ebenfalls höher gestellt. Bei Logitech geht die Dividende ab.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Kühne+Nagel +4.3% (Amazon-Deal)
Galderma +4.1% (Ausblick erhöht)
Verlierer:
Logitech -0.7% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Erhöht die diesjährigen Wachstumsvorgaben ausserplanmässig auf 19 bis 21pc. Aktie für Jefferies ein Kauf bis 205 Fr. und für Kepler Cheuvreux sogar bis 215 Fr.
Swatch Group: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Inhaberaktie mit BUY bis 225 Fr. Uhrwerkproduktion sollte in der zweiten Jahreshälfte endlich zur Rentabilität zurückkehren. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Adecco: Moody's bestätigt zwar die Bonitätsnote Baa1. US-Ratingagentur senkt den Ausblick allerdings auf "Negative".
Arbonia: Nimmt mit dem Verkauf des früheren Corporate Center rund 21 Mio Fr. ein. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 5.40 Fr.
Cosmo: KI-gestütztes Endoskopiesystem GI Genius zeigt in Vergleichsstudien verbesserte Darmkrebs-Früherkennung. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 123 Fr.
Geberit: Rivale Villeroi & Boch am späten Freitag mit einer einschneidenden Umsatz- und Gewinnwarnung fürs laufende Quartal. Könnte heute auch bei den Schweizern Kursverluste nach sich ziehen.
Kühne+Nagel: Vertieft die strategische Zusammenarbeit mit US-Onlineriese Amazon. Amerikaner erhalten Kaufoption für Aktien des Transporteurs. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 215 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 240 Fr.
MindMaze: Mit Thomas Andreas Bier-Eugster dünnt der "Architekt" des Zusammenschlusses von Relief Therapeutics mit NeuroX sein Paket weiter aus. Der ehemalige Investmentbanker hält neuerdings weniger als 5pc der Stimmen.
Novartis: Experten-Kommission der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spricht sich für eine Zulassung von Cosentyx bei Schulter-Hüft-Rheuma aus.
SoftwareOne: Aktionärsgruppe bestehend aus den Gründungsmitgliedern Daniel von Stockar, Beat Curit und René Gilli löst sich auf. Ein Vorbote für etwas Grösseres?
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Call SDASMV auf den DAX, im Long Mini-Future MGOCNV auf die Gold-Unze sowie im Knock-out-Put OBTBPV auf den Bitcoin. Auffällige Aktivitäten zudem im Put-Warrant GAAPJB auf Galderma und im Dynamic Mini-Future LKABJB auf Kühne+Nagel.