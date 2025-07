New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder richtungssuchend. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Kurzer Rücksetzer unmittelbar nach dem Fed-Nullentscheid. Klare Botschaft an US-Präsident Donald Trump. Gold in der Folge unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel hingegen gefragt. Gewinnen im Zuge überzeugender Quartalsabschlüsse bei den beiden Schwergewichten Microsoft und Meta Platforms bis zu 1.4pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen werden. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt.