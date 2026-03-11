Das ist an den Märkten passiert
...von Aktien, wenn man Erhebungen von Goldman Sachs Glauben schenken will. Hedgefonds ihrerseits mit üppigen Leerverkäufen, wie Erhebungen der US-Investmentbank zeigen. Firmenlenker in New York bis zuletzt im grossen Stil Verkäufer von Aktien. Auf einen Aktienkauf kommen am Volumen gemessen zuletzt fast fünf Verkaufstransaktionen. Privatanleger seien hingegen - genauso wie die Unternehmen selbst über ihre Aktienrückkaufprogramme - auf der Käuferseite aktiv. Mal schauen, wer den längeren Atem hat...
New Yorker Börse gibt Gewinne im Sitzungverlauf wieder ab. Erholungsversuche ziehen Abgaben nach sich, selbst wenn diese vorerst gut absorbiert werden. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen vorsichtige 0.2pc. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen eher kraftlos. Ähnliches gilt für Gold und Silber.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich leicht im Minus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Avolta und BKW schwachen Galderma und Also gegenüber. Lindt&Sprüngli nach dem gestrigen Kursdebakel erneut tiefer. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Avolta +0.8% (Zahlen, Rückkauf)
BKW +0.4% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
Galderma -4.4% (Aktienplatzierung)
Also -1.6% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sonova: BNP Paribas erwischte die Leerverkäufer auf dem falschen Fuss. Zuständiger Analyst ist neuerdings für OUTPERFORM (Underperform) bis 230 (195) Fr. Aktie bei Börsenschluss +6pc.
Zurich Insurance: Aus Italien, der Heimat von Firmenchef Mario Greco, geht eine Kaufempfehlung ein. Was der Beazley-Deal und höhere Dividendenerwartungen damit zu tun haben, erkläre ich um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Also: UBS zieht nach der jüngsten Zahlenenttäuschung die Reissleine. Geht auf NEUTRAL (Buy) bis 170 (310) Fr. US-Rivalen drängen nach Europa.
Amrize: Grösserer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 2.7 Mio Fr. Trägt die Handschrift von Firmenpatron Jan Jenisch.
Avolta: Jahresumsatz 13.72 Mrd Fr. (erw. 13.74 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.5pc (erw. +5.3pc). Op. Gewinn 1.32 Mrd Fr. (erw. 1.33 Mrd Fr.). Dividende +15pc auf 1.15 Fr. (erw. 1.08 Fr.) je Aktie. Darüber hinaus ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 225 Mio Fr. geplant. Jefferies bleibt vorerst für HOLD bis 46 Fr. und Vontobel für HOLD bis 45 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 50 Fr.
BKW: Op. Jahresgewinn 674.6 Mio Fr. (erw. 661 Mio Fr.). Angst vor einer Dividendenkürzung erweist sich als übertrieben. Der Kanton Bern darf erleichtert aufatmen... Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 160 Fr. und die ZKB sogar für UNTERGEWICHTEN.
Cicor: UBS trimmt auf 172 (173) Fr. mit BUY. Die jüngsten Kursverluste seien übertrieben, wie die Grossbank meint.
Cosmo: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 101 (102) Fr. Hält die zahlenbedingte Kursschwäche für übertrieben.
Flughafen Zürich: Jefferies erhöht auf 246 (239) Fr. mit HOLD. Diesjährige Finanzziele vermutlich absichtlich konservativ gehalten.
Galderma: Reuters berichtet von einer Platzierung von rund 34 Mio Aktien, entsprechend 14pc des Gesamtkapitals. Es kommen nur die Grossaktionäre um den schwedischen Finanzinvestor EQT als Verkäufer in Frage. Vermutlich steigen diese nun ganz aus. Einen kleinen Teil des Pakets will Galderma selbst übernehmen. Vontobel verteidigt die Aktie mit BUY bis 182 Fr. und Kepler Cheuvreux immerhin mit BUY bis 167 Fr.
Huber+Suhner: Basler KB erhöht auf 175 (150) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Randvolle Auftragsbücher und grosszügigere Dividendenpolitik. Research Partners deutlich zurückhaltender mit HALTEN bis 152 (147) Fr.
Komax: Vontobel setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 100 (150) Fr. Geht für 2026 von einem weiteren Übergangsjahr für den Automobilzulieferer aus.
Lindt&Sprüngli: Kepler Cheuvreux senkt auf 126'000 (130'000) Fr. mit BUY, die UBS auf 137'000 (147'000) Fr. ebenfalls mit BUY, Deutsche Bank auf 108'000 (110'000) Fr. mit HOLD, Barclays auf 103'000 (105'000) Fr. mit UNDERWEIGHT und J.P. Morgan auf 100'000 (105'000) Fr. mit UNDERWEIGHT. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.
Partners Group: Goldman Sachs senkt auf 1120 (1220) Fr. mit NEUTRAL und die Bank of America erhöht auf 1150 (1100) Fr. mit NEUTRAL.
Sunrise: Aktie für Goldman Sachs ein Verkauf mit SELL bis 42 (41) Fr. Londoner Analyst nimmt allerdings nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Swiss Re: J.P. Morgan ist für NEUTRAL bis 145 (155) Fr. Widerstandsfähigeres Geschäftsmodell erscheint weitestgehend eingepreist.
Vetropack: Jahresumsatz 779 Mio Fr. (erw. 797 Mio Fr.). Op. Gewinn 37.5 Mio Fr. (erw. 25.4 Mio Fr.). Dividende wird auf 0.50 Fr. (erw. 1.03 Fr.) je Aktie halbiert. Strategie soll unter dem neuen Firmenchef einer Überprüfung unterzogen werden. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.