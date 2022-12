New Yorker Börse nach Powell-Rede im Höhenrausch. Fed-Chef sagt genau das, was die Märkte hören wollen. Satte Kursgewinne insbesondere bei den zinssensitiven Tech-Giganten. Es habe in der zweiten Sitzungshälfte kein Halten mehr gegeben, wie Beobachter berichten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich, aber nicht euphorisch. Mal schauen, ob man sich in Europa und der Schweiz von der Euphorie der Amerikaner anstecken lässt.