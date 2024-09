New Yorker Börse vorerst aber in Rekordlaune. Dow Jones Industrial Index am Freitag mit neuem Intraday-Hoch. Anschlusskäufe bei Nvidia und Co. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas tiefer gestellt. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Kann der Schweizer Aktienmarkt die Kursgewinne vom Freitag halten?