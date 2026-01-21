New Yorker Börse nach dem langen Wochenende mit deutlichen Abschlägen. Verkaufsdruck bei Nvidia und Co. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich dank Safe-Haven-Käufen etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch erholt. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen jedoch uneinheitlich. Zinssituation Japans bleibt angespannt und gehört im Auge behalten. Europa und die Schweiz vorerst noch zögernd. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen lassen den Kopf hängen. Gold-Unze nicht zu bremsen. Von aggressiven Käufen aus dem asiatischen Raum zu hören.