Das ist an den Märkten passiert
...wieder beruhigen werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Turbulenzen rund um den "Liberation Day" vom April letzten Jahres verwiesen. Trotz hoher Schwankungsanfälligkeit bestehe bei den Aktienkursen weltweit durchaus noch Luft nach oben, so die UBS-Strategen weiter. Erhalten prominente Unterstützung von den Kollegen bei der britischen HSBC. Auch diese verleihen ihrer Zuversicht für die Aktienmärkte nochmals Nachdruck. Zweckoptimismus im "Doppelpack"...?
New Yorker Börse nach dem langen Wochenende mit deutlichen Abschlägen. Verkaufsdruck bei Nvidia und Co. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich dank Safe-Haven-Käufen etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch erholt. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen jedoch uneinheitlich. Zinssituation Japans bleibt angespannt und gehört im Auge behalten. Europa und die Schweiz vorerst noch zögernd. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen lassen den Kopf hängen. Gold-Unze nicht zu bremsen. Von aggressiven Käufen aus dem asiatischen Raum zu hören.
SMI vorbörslich im Minus. Swiss Re dabei das Schlusslicht. Bei den Nebenwerten stehen gfragte Komax, Barry Callebaut und PolyPeptide schwächeren Bossard gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Komax +2.8% (Heraufstufung)
PolyPeptide +1.8% (Kurszielerhöhungen)
Verlierer:
Swiss Re -2.2% (Herunterstufung)
Bossard -1.6% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Aktie gestern im späten Handel schwach. In Frankreich wird der Todesfall eines Säuglings untersucht. Nestlé selbst weist einen Zusammenhang mit dem jüngsten Produktrückruf zurück. Kepler Cheuvreux trimmt auf 90 (95) Fr. mit BUY. UBS zurückhaltender mit NEUTTRAL bis 78 Fr.
Swiss Re: Goldman Sachs geht auf SELL (Neutral) bis 121 (133) Fr. Zumindest gefühlt die x-te Verkaufsempfehlung für die dividendenstarke Aktie des Rückversicherers aus Zürich.
Alcon: Meldet den Abschluss des mit 750 Mio $ dotierten Aktienrückkaufprogramms. Erworbene Titel sollen ins Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm fliessen.
Barry Callebaut: Quartalsumsatz 3.67 Mrd Fr. (erw. 3.13 Mrd Fr.). Kakaovolumen allerdings stark rückläufig. Jahresvorgaben bleiben dieselben. Firmenchef Peter Feld tritt überraschend zurück. Für ihn übernimmt der frühere Unilever-Chef Hein Schumacher. Rochade an der Konzernspitze könnte den Going-Private-Spekulationen den Wind aus den Segeln nehmen. Vontobel will es wissen und geht auf BUY (Hold) bis 1500 (1150) Fr.
BKW: Auffällige Veränderungen im Grossaktionariat. Kepler Cheuvreux zieht nach der gestrigen Gewinnwarnung die Reissleine und geht auf HOLD (Buy) bis 160 (190) Fr. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Calida: Vermögensverwaltungstochter der UBP dünnt ihr Aktienpaket erstmals seit November 2022 auf unter 3pc aus.
DocMorris: Barclays zögert nicht lange und senkt auf 6 (7) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Zeigt sich enttäuscht vom Momentum bei den E-Rezepten.
Medacta: Aktie für Stifel ein Kauf bis 180 (157) Fr. Zuständiger Analyst nimmt allerdings nur geringfügige Schätzungserhöhungen vor.
Logitech: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 96 (103) Fr. Kurzfristige Herausforderungen erscheinen mehr als eingepreist.
Novartis: Vontobel gehtt auf BUY (Hold) bis 129 (112) Fr. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel. Goldman Sachs widerspricht jedoch mit SELL bis 104 (95) Fr. Hält die jüngsten Kursrekorde für nicht gerechtfertigt.
PolyPeptide: Berenberg Bank erhöht auf 35 (30) Fr. mit BUY und die UBS gar auf 38 (32) Fr. ebenfalls mit BUY.
Richemont: Research Partners ist für HALTEN bis 175 (160) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem erfreulich starken Weihnachts-Quartal Rechnung.
SGS: Research Partners geht auf HALTEN (Kaufen) bis 100 (110) Fr. Starke Franken könnte sich negativ in der Geschäftsentwicklung niederschlagen.
Swiss Life: Mediobanca ist für NEUTRAL bis 842 (770) Fr. Bankeigene Schätzungen für die SST-Quote werden angehoben.
UBS: Firmenchef Sergio Ermotti bringt gegenüber Bloomberg auch mögliche externe Kandidaten für seine Nachfolge ins Spiel.
VAT Group: Goldman Sachs erhöht auf 468 (411) Fr. mit NEUTRAL. Erachtet die Aktie nach dem guten Lauf als fair bewertet.