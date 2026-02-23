Das ist an den Märkten passiert
...690 Franken will der Experte allerdings nicht länger etwas wissen. Veranschlagt neuerdings noch eines von 640 Franken, um den Risiken im Zusammenhang mit der milliardenschweren Beazley-Übernahme Rechnung zu tragen. Berufskollege Michael Huttner von der Berenberg Bank neuerdings derjenige Analyst mit dem höchsten Kursziel. Ist für BUY bis 656 Fr.
New Yorker Börse vor dem Wochenende flott unterwegs. Jegliche Rücksetzer ziehen Kaufinteresse nach sich. Tech-Giganten gefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel jedoch unter Druck. Verlieren noch bis zu 0.7pc. Zoll-Chaos lähmt. Dortige Börsen wissen sich soweit zu behaupten. Europa und die Schweiz dennoch tiefer erwartet. Jammerstimmung bei Bitcoin, Ethereum und Co. Wann finden die Kryptowährungen endlich Boden? Gold und Silber hingegen mit Rückenwind. Von aggressiven Käufen aus dem asiatischen Raum zu hören.
Schwergewichte Nestlé und Novartis dem SMI vorbörslich eine wertvolle Stütze. UBS und Partner Group ebenfalls leicht im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SGS schwachen Temenos, Valiant, Sulzer und Belimo gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SGS +1.3% (Heraufstufung)
Nestlé +0.2% (Kurszielerhöhungen)
Verlierer:
Valiant -2.7% (Herunterstufung)
Belimo -1.8% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Valiant: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 168 (155) Fr. Weshalb das nicht weiter schlimm ist, erkläre ich um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Belimo: Op. Jahresgewinn 232.9 Mio Fr. (erw. 235.9 Mio Fr.). Dividende +10pc auf 10 Fr. (erw. 10.42 Fr.) je Aktie. Diesjährige Margenvorgaben überraschend vorsichtig. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 1020 Fr. Octavian will BUY bis 900 Fr. überdenken.
Amrize: Julius Bär geht auf HOLD (Buy) bis 53 (50) Fr. Aktie erscheint nach dem guten Lauf der letzten Tage kurzfristig ausgereizt. Deutsche Bank bleibt zuversichtlich mit BUY bis 54 (47) Fr.
Allreal: Basler KB erhöht auf 240 (192) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN und Vontobel auf 222 (185) Fr. mit HOLD.
BB Biotech: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 73 (66) Fr. Verstärkte M&A-Aktivitäten bei Portfoliounternehmen ein wichtiger Kurstreiber.
Burckhardt: NN Group trennt sich von weiteren Aktien. Niederländischer Versicherungskonzern hält neuerdings weniger als 3pc am Hersteller von Kolbenkompressoren.
Leclanché: Kann den kurzfristigen Betrieb dank neuer Mittel aufrecht erhalten. Strategische Partner schiessen knapp 17 Mio Fr. ein.
Nestlé: Morgan Stanley erhöht auf 75 (74) Fr. mit UNDERWEIGHT. HSBC widerspricht mit BUY bis 92 (91) Fr.
Novartis: Geht mit der amerikanischen Unnatural Products eine Lizenzvereinbarung auf dem Gebiet von Peptid-Medikamenten im Gesamtumfang von bis zu 1.7 Mrd $ ein.
Partners Group: Risikokapitalspezialist versuchte am Freitag den Sorgen ums Beteiligungsportfolio und Verwerfungen an den Private Markets zu zerstreuen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 1260 Fr. und die ZKB gar für ÜBERGEWICHTEN bis 1300 Fr.
Sika: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 170 (169) Fr. Bauchemiehersteller könnte bei den diesjährigen Finanzzielen absichtlich tiefstapeln. Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 170 (182) Fr. und Octavian sogar für BUY bis 220 (215) Fr.
Straumann: Julius Bär trimmt auf 100 (110) Fr. mit HOLD. Bankeigene Gewinnerwartungen werden währungsbedingt um bis zu 7pc gekürzt. Bank of America ist für BUY bis 118 (125) Fr.
Swatch Group: Royal Bank of Canada ist für UNDERPERFORM bis 160 (130) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 33pc (!!!) nach oben angepasst.
VP Bank: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 119 (113) Fr. Schrittweise Verbesserung bei der Neugeldentwicklung und den verwalteten Kundenvermögen erwartet.