New Yorker Börse vor dem Wochenende flott unterwegs. Jegliche Rücksetzer ziehen Kaufinteresse nach sich. Tech-Giganten gefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel jedoch unter Druck. Verlieren noch bis zu 0.7pc. Zoll-Chaos lähmt. Dortige Börsen wissen sich soweit zu behaupten. Europa und die Schweiz dennoch tiefer erwartet. Jammerstimmung bei Bitcoin, Ethereum und Co. Wann finden die Kryptowährungen endlich Boden? Gold und Silber hingegen mit Rückenwind. Von aggressiven Käufen aus dem asiatischen Raum zu hören.