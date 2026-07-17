...Roger Degen einer der wenigen Analysten, welche seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Steht mit BUY und einem Kursziel von 1200 Franken mittlerweile ziemlich schräg in der Landschaft. In einem mir vorliegenden Kommentar ist gar von 1400 Franken die Rede. Egal. So oder so die höchste mir bekannte Kursprognose. Wird auch er mit Blick auf nächste Woche seine Schätzungen und das Kursziel unter negativen Vorzeichen überarbeiten? Die Wahrscheinlichkeit ist gross.