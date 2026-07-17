Das ist an den Märkten passiert
...Roger Degen einer der wenigen Analysten, welche seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat. Steht mit BUY und einem Kursziel von 1200 Franken mittlerweile ziemlich schräg in der Landschaft. In einem mir vorliegenden Kommentar ist gar von 1400 Franken die Rede. Egal. So oder so die höchste mir bekannte Kursprognose. Wird auch er mit Blick auf nächste Woche seine Schätzungen und das Kursziel unter negativen Vorzeichen überarbeiten? Die Wahrscheinlichkeit ist gross.
New Yorker Börse trotz eines Aufbäumens kurz vor Sitzungsende mit deutlichen Verlusten. Sandisk verliert zweistellig. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures verlieren heute früh im asiatischen Handel weitere 1.6pc. Zahlenenttäuschungen bei Netflix und Alphabet sitzt tief. Dortige Börsen ebenfalls unter Verkaufsdruck. Vorzeichen für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schwach. Gold und Silber hingegen richtungssuchend.
Schwergewicht Novartis dem SMI vorbörslich eine wertvolle Stütze. Logitech und Partners Group die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Georg Fischer und Adecco schwachen AMS Osram, Rieter sowie DocMorris gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Georg Fischer +4.7% (Zahlen, Ausblick)
Adecco +1.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
Rieter -2.2% (Zahlen)
AMS Osram -2.1% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Heute grosser Show-Down in Brüssel in Bezug auf die Reform des CO2-Emissionshandelssystems. Zu erwartender Vorschlag für europäische Baumaterialhersteller von zentraler Bedeutung. Könnte die Aktienkurse bewegen.
Adecco: BNP Paribas schöpft neuen Mut und geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 24 (19) Fr. Bank of America setzt ihrerseits den dicken Rotstift an mit UNDERPERFORM bis 15.80 (19) Fr. Warnt vor zu hohen Erwartungen ans zweite Quartal. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Vorbörsliches Kaufinterese im Constant Leverage-Zertifikat FADACV.
ABB: Barclays startet wieder mit EQUAL WEIGHT bis 76 Fr. Basler KB erhöht auf 85 (75) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
AMS Osram: Capital Group kauft Aktien zu. US-Fondsriese steigt mit gut 3pc in den Olymp der bedeutendsten Aktionäre auf.
Clariant: Bernstein Société Générale trimmt auf 8 (8.30) Fr. mit MARKET PERFORM. Auftragslage im Geschäft mit Katalysatoren bleibt verhalten. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Comet: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess im Rechtsstreit mit XP Power an. Zur Erinnerung: Comet wirft den Amerikanern Geschäftsgeheimnisverletzung vor.
DKSH: Halbjahresumsatz 5.47 Mrd Fr. (erw. 5.41 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4.1pc (erw. +3.4pc). Op. Gewinn 163.4 Mio Fr. (erw. 165.1 Mio Fr.). Stellt eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht. Vontobel bleibt für HOLD bis 69 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 72 Fr.
Flughafen Zürich: Jefferies erhöht auf 252 (246) Fr. mit HOLD. Passagieraufkommen in Zürich entwickelt sich erfreulich.
Georg Fischer: Halbjahresumsatz 1.58 Mrd Fr. (erw. 1.53 Mrd Fr.). Op. Gewinn 164 Mio Fr. (erw. 156 Mio Fr.). Diesjährige Ziele fürs Kerngeschäft Flow Solutions werden angehoben. UBS bleibt für NEUTRAL bis 44 Fr. und Vontobel für BUY bis 75 Fr.
Interroll: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Reduce) bis 1400 Fr. Hält die Kurszäsur für abgeschlossen.
Julius Bär: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 79 (73) Fr. Zuständiger Analyst sieht Raum für eine positive Gewinnüberraschung.
Kühne+Nagel: Bank of America spekuliert auf eine Erhöhung der diesjährigen Gewinnvorgaben auf 1.3 bis 1.5 Mrd Fr. Bleibt vorerst jedoch nur für NEUTRAL bis 207 Fr.
Partners Group: Bank of America senkt auf 790 (850) Fr. mit NEUTRAL. Äussert gewisse Zweifel an der Erreichbarkeit der firmeneigenen Jahresvorgaben. Citigroup ist für NEUTRAL bis 680 (700) Fr., Goldman Sachs für NEUTRAL bis 770 (860) Fr., Barclays für OVERWEIGHT bis 930 (940) Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 860 (875) Fr.
Richemont: CIC Market Solutions geht auf NEUTRAL (Buy) bis 205 (185) Fr. TD Cowen ist für BUY bis 230 (220) Fr. und Research Partners für HALTEN bis 220 (190) Fr.
Rieter: Halbjahresumsatz 567.7 Mio Fr. (erw. 613.2 Mio Fr.). Op. Verlust 6.3 Mio Fr. (erw. 1.8 Mio Fr.). Bleibt beim Ausblick vorsichtig. UBS bleibt vorerst für NEUTRAL bis 3.20 Fr.
Swissquote: Aktie für Research Partners ein Kauf bis 58 (54) Fr. Veranschlagt um den Aktiensplitt bereinigt ein leicht tieferes Kursziel.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant ABKIJB sowie im Dynamic Mini-Future LAEFJB auf ABB auszumachen.