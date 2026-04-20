New Yorker Börse auch vor dem Wochenende wieder mit neuen Rekorden. Tech-Giganten wie Nvidia schlichtweg nicht zu bremsen. Entspannung bei den Langfristzinsen und Zahlenhoffnungen helfen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Geschehen von der Angst vor einer erneuten Eskalation zwischen Washington und Teheran überschattet. Europa und die Schweiz klar tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot - genauso wie Gold und Silber.