Das ist an den Märkten passiert
...265 (zuvor 230) Fr., um den guten Dividendenaussichten und dem soliden Zahlenkranz fürs vergangene Jahr Rechnung zu tragen. Anlageurteil des Analysten lautet wie bis anhin ÜBERGEWICHTEN. Höchstes mir bekanntes Kursziel. Stellt sogar jenes der Berenberg Bank von 250 Franken in den Schatten. Viel Liebe aus Analystenkreisen für den im Zuge eines Zusammenschlusses der beiden Lokalmatadoren Helvetia und Baloise entstandenen Versicherungsunternehmens.
New Yorker Börse auch vor dem Wochenende wieder mit neuen Rekorden. Tech-Giganten wie Nvidia schlichtweg nicht zu bremsen. Entspannung bei den Langfristzinsen und Zahlenhoffnungen helfen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Geschehen von der Angst vor einer erneuten Eskalation zwischen Washington und Teheran überschattet. Europa und die Schweiz klar tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot - genauso wie Gold und Silber.
SMI vorbörslich mit deutlichen Abschlägen. Amrize, Swiss Life und Holcim die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen stabile Also, PolyPeptide, Sunrise, Autoneum und Basilea schwachen Sandoz, DocMorris und AMS Osram gegenüber. Adecco, Bucher, Lindt&Sprüngli sowie Nestlé werden allesamt ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Autoneum +0.4%
Sunrise +0.3%
Verlierer:
Adecco -5.1% (ex Dividende)
Nestlé -4.3% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Barry Callebaut: Allan & Gill Gray Foundation hat das Aktienpaket wieder auf unter 3pc gesenkt. Meldepflicht geht auf den letzten Donnerstag zurück, als der Schokoladehersteller überraschend seine bisherigen Gewinnvorgaben kassierte.
UBS: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Underweight) bis 34 (33) Fr. Zuständige Analystin kassiert im Gegenzug ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Bank mit EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 32 (39) €.
DocMorris: Deutsche Bank erhöht auf 5.50 (4.50) Fr. mit HOLD. Versandapotheke verliert den Anschluss an Erzrivalin Redcare.
Interroll: Vontobel setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 2100 (2600) Fr. Auftragslage belebt sich nicht ganz so schnell wie erhofft.
Molecular Partners: Wird am kommenden Kongress der American Association for Cancer Research (AACR) Studienergebnisse zu den beiden Wirkstoffkandidaten MP0632 und MP0712 vorlegen.
Oerlikon: Kepler Cheuvreux senkt auf 3.65 (4.50) Fr. mit HOLD. Trägt dem Abgang der Sonderdividende Rechnung. Gewinnschätzungen bleiben hingegen dieselben.
Partners Group: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 1200 (1330) Fr. Bankeigene Schätzungen werden nach unten angepasst.
Sonova: Bernstein Société Générale trimmt auf 248 (256) Fr. mit OUTPERFORM. Nimmt auf die Zahlen hin Anpassungen im Bewertungsmodell vor.
Swissquote: Bank of America geht auf NEUTRAL (Buy) bis 490 (554) Fr. Abhängigkeit vom Zinsdifferenzgeschäft geringer als bei anderen Anbietern.