...geht auf UNDERPERFORM (Hold). Streicht sein Kursziel gleichzeitig auf 110 (zuvor 130) Franken (!!!) zusammen. Wähnt die Prämienansätze im Rückversicherungsgeschäft zusehends unter Druck, wobei der Rückgang sich sogar noch beschleunigen könnte. Andere Berufskollegen seien in diesem Zusammenhang ziemlich blauäugig und würden die Situation unterschätzen, hält der Jefferies-Analyst fest. Sieht künftig deshalb Raum für Enttäuschungen. Aktie von Swiss Re im SMI mit 4.4pc jene mit der dritthöchsten Dividendenrendite. Nur Zurich Insurance und Sorgenkind Partners Group mit einer noch grosszügigeren Ausschüttungspolitik. Schützt allem Anschein nach allerdings nicht vor Verkaufsempfehlungen...