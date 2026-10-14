Das ist an den Märkten passiert
...geht auf UNDERPERFORM (Hold). Streicht sein Kursziel gleichzeitig auf 110 (zuvor 130) Franken (!!!) zusammen. Wähnt die Prämienansätze im Rückversicherungsgeschäft zusehends unter Druck, wobei der Rückgang sich sogar noch beschleunigen könnte. Andere Berufskollegen seien in diesem Zusammenhang ziemlich blauäugig und würden die Situation unterschätzen, hält der Jefferies-Analyst fest. Sieht künftig deshalb Raum für Enttäuschungen. Aktie von Swiss Re im SMI mit 4.4pc jene mit der dritthöchsten Dividendenrendite. Nur Zurich Insurance und Sorgenkind Partners Group mit einer noch grosszügigeren Ausschüttungspolitik. Schützt allem Anschein nach allerdings nicht vor Verkaufsempfehlungen...
New Yorker Börse erneut etwas tiefer. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich zusehends. Tech-Giganten dennoch kraftlos. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber glanzlos.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Galderma und Lonza. Bei den Nebenwerten stehen schwächere Adecco gefragten Bossard und Siegfried gegenüber. Warten auf die US-Teuerungszahlen und die Abschlüsse von Morgan Stanley und Bank of America vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bossard +1.8% (Zahlen, Ausblick)
Siegfried +1.6% (Kaufempfehlung, Lonza)
Verlierer:
Swiss Re -1.8% (Herunterstufung)
Adecco -1.2% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Lädt heute zum Investorentag ins kalifornische Vacaville. Vorabinformationen umfassen neue Mittelfristziele. Zwischenbericht fürs dritte Quartal wird den Erwartungen gerecht. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 670 Fr. und Vontobel für BUY bis 655 Fr.
Amrize: Vergangene Nacht im US-Handel auffällige Derivataktivitäten. Von aggressiven Put-Käufen zu hören.
Adecco: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 21.30 (34) Fr. Situation in Frankreich (20pc des Jahresumsatzes) trübt sich ein. Schuldenziel könnte verfehlt werden.
Bossard: Quartalsumsatz 296 Mio Fr. (erw. 287 Mio Fr.). Diesjährige Finanzziele werden angehoben. Jefferies bleibt vorerst für HOLD bis 178 Fr. und Vontobel für BUY bis 250 Fr.
Dormakaba: Swisscanto reduziert das Aktienpaket bereits wieder auf unter 3pc. Ein gar kurzes Gastspiel der ZKB-Fondstochter im Grossaktionariat des Schliesstechnikspezialisten.
Galderma: Übernimmt die amerikanische Hautpflegemarke ZO Skin Health für rund 1.5 Mrd $. Transaktion gewinnneutral im ersten Jahr. Ein kluger Schritt, wie Händler meinen. Kepler Cheuvreux bleibt denn auch für BUY bis 215 Fr. und Vontobel immerhin für BUY bis 200 Fr.
Givaudan: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 3750 (3600) Fr. Bernstein Société Générale ist hingegen für UNDERPERFORM bis 3004 (2886) Fr. Barclays widerspricht hingegen mit OVERWEIGHT bis 3950 (3850) Fr. und J.P. Morgan ebenfalls mit OVERWEIGHT bis 4100 (3700) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.
Julius Bär: UBS erhöht mit reichlich Verspätung auf 76 (57) Fr. mit NEUTRAL. Mehr Spielraum bei der Kapitalverwendung dank milden Auflagen der Finma. Bei Effizienzsteigerung und Kostensenkungen auf Kurs.
MindMaze: Meldet Therapieerfolge mit dem heimbasierten Reha-Programm "Mindmotion Lite" für Schlaganfall-Patienten.
Oerlikon: Aktie für die UBS ein Kauf bis 6.30 (5.80) Fr. Zuständige Analystin passt ihre Gewinnerwartungen durchschnittlich um 9pc nach oben an.
Schindler: Goldman Sachs ist für SELL bis 236 (233) Fr. Sieht allerdings gleich in mehrfacher Hinsicht Raum für positive Überraschungen, etwa bei der Ausschüttungspolitik. Eine Verkaufsempfehlung mit Überzeugung sieht für mich anders aus.
Siegfried: Bernstein Société Générale verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit OUTPERFORM bis 140 (!!!) Fr.
Sonova: Präsentiert am diesjährigen EUHA-Kongress KI-gestützte Produktneuheiten. Darunter etwa das Fernmikrofon Roger On Sphere. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Vontobel für HOLD bis 220 Fr.
Swisscom: Erfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht im Glasfaser-Streit. Dieses hebt die Weko-Sanktion in Höhe von rund 18 Mio Fr. auf. Kepler Cheuvreux bleibt dennoch vorsichtig mit REDUCE bis 610 Fr. Vontobel zuversichtlicher mit HOLD bis 630 Fr.