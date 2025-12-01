New Yorker Börse am Freitag ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Diese werden allerdings soweit gut "verdaut". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren bis zu 0.8pc. Angst vor einer Leitzinserhöhung in Japan. Carry-Trader in heller Aufruhr. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Von grösseren Verkäufen aus dem asiatischen Raum zu hören.