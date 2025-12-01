Das ist an den Märkten passiert
...durch den schwachen Dollar geschmälert. Edelmetalle jedoch auch weiterhin die beste Anlageklasse in diesem Jahr. Zuletzt beim Gold vor allem die Kleinanleger Käufer in Schwächen, wie die Bank of America berichtet. Nettokäufe des Edelmetalls aus dem Lager der Kleinanleger seit Jahresbeginn so üppig wie in den fünf vorangegangenen Jahren aufsummiert. Nettozufluss neuer Anlagegelder alleine vergangene Woche bei ansehnlichen 1.9 Mrd $.
New Yorker Börse am Freitag ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Geschehen bei Nvidia und Co von Gewinnmitnahmen überschattet. Diese werden allerdings soweit gut "verdaut". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren bis zu 0.8pc. Angst vor einer Leitzinserhöhung in Japan. Carry-Trader in heller Aufruhr. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Von grösseren Verkäufen aus dem asiatischen Raum zu hören.
SMI vorbörslich im Minus. Richemont einziger Blue Chip mit positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Comet schwachen SGS, AMS Osram und SoftwareOne gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Comet +3.1% (Heraufstufung)
Richemont +0.7% (Heraufstufung)
Verlierer:
AMS Osram -3.6% (Herunterstufung)
SGS -1.5% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Edelmetalle: UBS erhöht ihre Silber-Prognosen. Sieht den Preis für eine Feinunze des Edelmetalls bis Ende 2026 neuerdings bei 57 (52) $. Hält vorübergehend sogar Preise von bis zu 60 $ für möglich.
AMS Osram: J.P. Morgan geht auf UNDERWEIGHT (Neutral) bis 5.35 (8.90) Fr. Stellt nichts Geringeres als die Gewinnkraft des Sensorenherstellers in Frage. Mit Folgen für die künftige Ausschüttungspolitik.
Adecco: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 89'000 Fr. Viel zu wenig, um ein klares Zeichen zu setzen.
Comet: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 252 (199) Fr. Deutliche Belebung im Halbleiterausrüstungsgeschäft zu erwarten. Bis Ende 2029 eine Verdoppelung bei der operativen Gewinnmarge möglich.
EFG International: Üppiger Titelverkauf aus dem Verwaltungsrats-Gremium in Höhe von 9 Mio Fr. Nach dem starken Lauf der Aktie nicht eben überraschend.
Idorsia: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 4.50 (2.20) Fr. Finanzierungsfrage bis ins Jahr 2028 hinein gelöst. Wird der Mut des Brokers belohnt?
Kardex: Baut das Deutschland-Geschäft mittels der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Rocket Solutions aus. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für BUY bis 360 Fr.
Leclanché: Bisheriger Finanzchef Hubert Angleys verlässt das Unternehmen. Die Suche nach einem Nachfolger sei weit gediehen, wie der Medienmitteilung entnommen werden kann.
Lem: UBS Fund Management meldet erstmals seit April 2024 wieder einen Stimmenanteil von weniger als 3pc.
Nestlé: Westschweizer buhlen angeblich um Vitabiotics, wie die Economic Times in Erfahrung gebracht haben will. Auch diverse Finanzinvestoren mit im Rennen.
SFS Group: UBS trimmt auf 120 (130) Fr. mit BUY. Zweite Hälfte dieses Jahres dürfte erstmals wieder Margenverbesserungen mit sich bringen.
SMG: UBS Fund Management steigt mit gut 3pc in den "Olymp der bedeutendsten Aktionäre" auf. Mutterhaus eine der hauptverantwortlichen Banken fürs IPO.
Kühne+Nagel: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 140 (130) Fr. Geplante Kostensenkungsmassnahmen seien zu begrüssen.
Roche: Berenberg Bank erhöht auf 300 (290) Fr. mit HOLD. Trägt damit den jüngsten Forschungserfolgen Rechnung.
Sandoz: Bringt in Europa mit Wyost und Jubbonti gleich zwei Denosumab-Biosimilars auf den Markt. Wie erwartet, meint Vontobel mit BUY bis 60 Fr. Kepler Cheuvreux wirbelt sogar für BUY bis 74 Fr.
SGS: Royal Bank of Canada geht auf UNDERPERFORM (Sector Perform) bis 85 (86.50) Fr. Nimmt auch für andere Warenprüfunternehmen eine vorsichtigere Haltung ein.
Swatch Group: US-Investor Steven Wood teilt in der renommierten Financial Times noch einmal aus gegen den Uhrenhersteller. Kritisiert die Corporate Governance der Bieler scharf. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 150 Fr.
VAT Group: J.P. Morgan erhöht auf 408 (347) Fr. Aufschwung im Ausrüstungsgeschäft für Speicher-Chips dürfte zu einer Verbesserung der Auftragslage führen. Geschäft des Vakuumventileherstellers dennoch mit eher spätzyklischem Charakter.